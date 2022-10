Festival de Circo Aff Nickolas apresenta números de artistas LGBTQIAP+

Em outubro, o Espaço Pé Direito recebe uma série de 16 performances nessa plataforma cênica criada para valorizar e fortalecer a autonomia dessa faixa da comunidade brasiliense

No dia 16 de outubro, o Espaço Pé Direito, localizado na Vila Telebrasília, recebe o Festival de Circo Aff Nickolas, uma plataforma de exibição cênica, criada para priorizar e contemplar artistas circenses LGBTQIAP+ do Distrito Federal. Com a ideia de promover a diversidade e fortalecer a autonomia dessa faixa da população no mercado criativo, o festival apresenta ao público candango uma série de 16 performances variadas, em modo de competição saudável e justa, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do local do evento e o acesso está sujeito a lotação.

O projeto tem fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – (FAC-DF) e da Lei de Incentivo à Cultura – LIC. A realização é do Aff Nickolas, em parceria com Trupe por um Fio, Espaço Pé Direito, Penduricália, Galpoa, Chamados Lúdicos .

“Em razão do isolamento social pela pandemia, o trabalho de agentes culturais foi muito prejudicado. Diante disso, pensamos em um projeto que conectasse artistas para conhecerem os trabalhos uns dos outros. Assim, criamos o Aff Nickolas, que começou com um programa de entrevistas, com lives, com memes e expandiu-se pelas redes sociais. Com esse crescimento, criamos um festival que desse protagonismo à comunidade LGBTQIAP+, relata Nickolas Campos, idealizador do festival que leva seu nome.

Programação

O encontro circense, híbrido em todas os aspectos, preparou uma grade de programação que se desenrola de 16h às 23h, da seguinte forma: 16h às 17h – feira circense; 17h às 18h – retirada de ingressos; 18h às 19h15 – primeiro ato; 19h30 às 20h30 – segundo ato; 21h – premiação.

Prioridade a artistas LGBTQIAP+

A organização do evento não é absolutamente restrita quanto às inscrições, mas deixa evidente em sua comunicação prioriza a comunidade queer tanto na seleção das performances – premiadas nos 1º, 2º e 3º lugares – quanto na composição da Corpa de Jurades. Sim, o júri, que também é contemplado com justa remuneração, foi selecionado com esse necessário critério que funda as bases do Aff Nickolas, uma iniciativa única do gênero no DF.

“A ideia central é trazer aos holofotes essa classe específica de artistas, para deixarem de ser um grupo coadjuvante, e passarem ao centro das atenções. E para fortalecer ainda mais sua atuação no mercado de trabalho, além do prêmio em dinheiro, oferecemos cursos de educação financeira básica e de produção cultural”, complementa Nickolas.

Serviço: Festival de Circo Aff Nickolas.

Rede Social: https://www.instagram.com/affnickolas/.

Local: Espaço Pé Direito.

Data: 16 de outubro.

Ingressos gratuitos: retirada na bilheteria do local. Entrada sujeita a lotação.

Programação:

16h às 17h – ponto de Cultura Circense;

17h às 18h – retirada de ingressos;

18h às 19h15 – primeiro bloco de apresentações;

19h30 às 20h30 – segundo bloco de apresentações;

21h – premiação.