Festival de Cabaçaria Tradicional promove rodas de conversa, espetáculos e oficinas gratuitas

De 15 a 23 de outubro, a programação acontece em diferentes pontos culturais da cidade, além de ambiente virtual

A primeira edição do Sereiau – Festival de Cabaçaria Tradicional – chega a Brasília promovendo 6 dias de atividades gratuitas. De 15 a 23 de outubro, a programação acontece em diferentes pontos culturais da cidade, como Espaço Cultural Renato Russo, Kifanda e Infinu, além de ambiente virtual, no canal Sereia Luzia e na plataforma Zoom.

O projeto que enaltece as tradições populares conta com rodas de conversa compostas por mestres e mestras das culturas tradicionais, bem como shows e espetáculos de artistas nacionais e internacionais. O festival oferece ainda, nos dias 15 e 23 deste mês, oficinas de agbê para adultos e crianças.

Pessoas interessadas em participar dos encontros virtuais e das oficinas, devem garantir a vaga, preenchendo os formulários de inscrição. Para os shows, não haverá retirada de ingressos, porém, o espaço é sujeito a lotação.

Sereiau conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e do Ministério da Cultura do Governo Federal (MinC).

Serviço

Sereiau – Festival de Cabaçaria Tradicional

Datas: de 15 e 23 de outubro

Local das atividades presenciais:

Oficinas – Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) e Espaço Kifanda (CONIC);

Espetáculos – Infinu Comunidade Criativa (506 Sul).

Inscrições para oficinas presenciais: formulário

Inscrições rodas virtuais de conversa (via Zoom): formulário

Shows virtuais no YouTube

Veja a programação completa

Mais informações: @sereialuziadaestrelamolhada