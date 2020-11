PUBLICIDADE

Feiras, dezenas de shows, rodadas de negócios, conferências e ainda chats para você falar em grupo e com os amigos. Criado em 2005 como Festival Móveis Convida, o evento mudou de nome, de marca e chega agora em formato inovador adaptado à pandemia. Em sua 20ª edição, o agora Festival Convida promete agitar o público de Brasília e do Brasil em nova edição on-line.

De 22 de novembro até 5 de dezembro de 2020, quem entrar na plataforma também inaugural Oasi (www.oasi.vc) poderá ter acesso a dezenas de artistas locais e nacionais que vão tocar para o público que está em casa em tempos de pandemia. O melhor: é de graça. Livre para todos os públicos. Retire seu ingresso em: https://www.sympla.com.br/festival-convida-202020__1052086. Informações no Instagram: @festival.convida.

Luedji Luna, Bruna Mendez, Luê, Felipe Cordeiro, AfrotroniX, Letícia Fialho, Moara, Amanda Magalhães, Realleza, Romero Ferro, Thabata Lorena, Giovani Cidreira, Haynna e os Verdes, Mickael Pederiva, Negra Eve, DJ Barata e tantos outros artistas já estão preparados para tocar na edição #202020 do festival.

Com curadoria de Marta Carvalho, Bia Nogueira e Bruno Lancellotti – todos renomados produtores do mercado cultural nacional – em conjunto com Eli Moura e Fabio Pedroza, coordenadores gerais, o Convida chega como uma nova marca que não se resumirá apenas ao Festival. Quem entrar na plataforma Oasi vai poder viver uma nova experiência.

Criada também em meio à pandemia e à necessidade de adaptação a uma nova forma de interação, a plataforma digital Oasi chegou para ficar e para inovar no meio virtual. Idealizada pela Afete-se, Feira da Música de Fortaleza, Festival Convida, Ninja Hacker Space e S.O.M, o espaço simula um jogo virtual que promove diversas experiências digitais e interativas.

Na plataforma o telespectador cadastra seu nome e pode montar o seu avatar com customizações. Ainda, pode se programar e entrar com amigos em uma sala de determinado show para conversar e dançar. Afinal, ao clicar no boneco, o avatar dança e também interage podendo abrir um chat para, quem sabe, até achar um crush.

Outro destaque desta grande edição de celebração do Convida será o formato dos shows. Quem entrar no “jogo” produzido pela Oasi vai poder decidir qual sala e qual artista assistir. Shows permanentes, shows poentes para curtir uma tardinha de domingo ao pôr do sol e, ainda, uma sala de acolhimento para as manas, as monas e todes para que não haja nenhum tipo de assédio, mesmo digital, nessa edição do Festival.

Capacitação– Haverá ainda durante o evento o Convida Capacitação que contará com palestras ministradas por produtores e outros artistas de destaque no cenário nacional, como Ane Molina. “Essa edição foi feita de forma horizontal e colaborativa. Vamos contar com um set list variado e pretendemos que todos curtam dentro de casa, de graça. As interações serão bem bacanas. Você pode marcar com um amigo para entrar na mesma sala de show e dançar com ele por meio do avatar. Ainda, abrir um chat com alguém que lhe interesse. Claro, com todo o respeito porque nossa equipe também estará lá para receber denúncia de quem se sentir invadido ou incomodado”, destaca a coordenadora Eli Moura.

Fabio Pedroza, cabeça do Festival desde 2005, também ressalta que haverá palestras para incentivar e orientar produtores e artistas que querem entrar no mercado.

A 20ª edição do Festival Convida conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Abre Alas –

E para dar início à programação que começa neste domingo, 22 de novembro, o Festival Convida vai contar com um bom som para curtir o pôr do sol a partir das 16h. No dia se apresentarão Oliver, Haynna e Os Verdes, Junin, Kunumí Mc e Luê.

Programação:

22/11 a 5/12 Shows Permanentes: Moara, Srta V, João Pedreira, Lídia Dallet, Mickael Pederiva, Mar Nóbrega e Tulaci Martins, Beatriz Águida, Ju e os Ipês, Duo Umbê e Chamegadu’o

22/11 Shows Poentes: Oliver; Haynna e os Verdes; Junin; Kunimí Mc e Luê.

Local: Palco Poente Ermida e Palco Poente Orla

Local: Palco Poente Ermida e Palco Poente Orla

Horário de início: 16h

‍27/11 Festa Só Som Salva – Os melhores Djs de Música brasileira, soul, latinidades, global beats

Local: Arena Digital SCS

Horário de início: 21h

27/11 Festa Radiola – Sonzeras da África mãe e diáspora.

Local: Arena Digital Torre de Tv

Horário de início: 20h30

28/11 Shows Arena Digital: Letícia Fialho; P. Romântica; Rhaissa Bittar; Romero Ferro e Felipe Cordeiro

Local: Arena Digital Torre de Tv e Arena Digital SCS

Horário de início: A partir das 20h

29/11 Shows Poentes – Vcktr; Ellefante; Negra Eve e Bruna Mendez

Local: Palco Poente Ermida e Palco Poente Orla

Horário de início: 16h

04/12 Shows Arena Digital – Dj Donna; Realeza; Mc Dellacroix e AfrotroniX

Local: Arena Digital Torre de Tv e Arena Digital SCS

Horário de início: 18h

05/12 – Shows Arena Digital – Lulu Paredes; Giovani Cidreira; Amanda Magalhães; Thabata Lorena e Luedji Luna

Local: Arena Digital Torre de Tv e Arena Digital SCS

Horário de início: 17h30

Serviço: Festival Convida celebra 20ª edição

De 22 de novembro a 5 de dezembro de 2020

Local: Plataforma on-line OASI – www.oasi.vc

Gratuito

Classificação livre

Informações no Instagram: @festival.convida

Retire seu ingresso em: https://www.sympla.com.br/festival-convida-202020__1052086.