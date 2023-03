Festival Complexo Beira Lago desembarca na Concha Acústica com diversas atividades culturais neste fim de semana

O evento é gratuito e aberto a todos os públicos. Praça gastronômica, shows musicais e palestras formativas estão na programação do evento. Confira!

Neste fim de semana, nos dias 03, 04 e 05 de março, às margens do Lago Paranoá, acontecerá o Festival Complexo Beira Lago, na Concha Acústica, realizado pela Associação Amigos do Futuro, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). O evento acontece na sexta-feira a partir das 17h, no sábado e domingo, das 12h às 22h.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a cena cultural da cidade com uma vasta programação. Empreendedores criativos estarão juntos para gerar diálogos e novos negócios, tão importantes para o fortalecimento da cultura e economia criativa da capital federal. Para somar ao projeto, o palestrante Alexandre Bessa, vai abordar o empreendedorismo com atividades formativas nos três dias do festival.

“Valorizar a cultura e a economia local se faz importante para preservarmos nossa história e fortalecer a capacidade dos brasilienses de realizarem atividades culturais de alta qualidade. Explorar os espaços e os pontos turísticos de Brasília precisa ser fortalecido e apoiado por todos. Nossa cidade é linda e possui espaços incríveis para iniciativas como esta”, explica Fernando Pereira Borges De Andrade, presidente da Associação Amigos do Futuro.

Para o evento, está prevista uma série de outras atividades como praça gastronômica com a presença de vários comerciantes locais e food trucks, como Crepe voyage, os hambúrgueres artesanais do Buffalos, o chopp com os meninos da “Máquina do chopp”, acarajé e doces, além de shows musicais com as bandas Let It Beatles, Bloco Santo Pecado e Som de Bob. É o programa perfeito para acompanhar o pôr do sol espetacular do Lago Paranoá. O evento é gratuito e aberto a todos os públicos.

Confira a programação completa do Festival Complexo Beira Lago – Concha Acústica:

Data: 03/03

17h – Início Festival concha acústica / Feira colaborativa / praça Gastronômica (happyhour)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h às 19h – Palestra/Atividade Formativa – Alexandre Bessa – Tema: Promover a Economia Criativa do DF – empreendedorismo

20h– Show com banda Let it Beatles

22h – encerramento 1º dia de Festival Complexo Beira Lago – Concha Acústica

Data: 04/03

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12h – Início Festival concha acústica / Feira colaborativa / praça Gastronômica

15h às 16h – Palestra/Atividade Formativa – Alexandre Bessa – Tema: Promover a Economia Criativa do DF – Gestão Inovadora

19h – Show com Bloco Santo Pecado

22h – encerramento 2º dia de Festival Complexo Beira Lago – Concha Acústica

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 05/03

12h – Início Festival concha acústica / Feira colaborativa / praça Gastronômica

15h às 16h – Palestra/Atividade Formativa – Alexandre Bessa – Tema: Promover a Economia Criativa do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19h – Show com banda Som de Bob

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22h – encerramento do Festival Complexo Beira Lago – Concha Acústica