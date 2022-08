Festival CoMA oferece estrutura dedicada à acessibilidade e inclusão 

Entre as iniciativas, pessoas com deficiência mais um acompanhante têm entrada gratuita; O evento acontece de 4 a 7 de agosto

A 5ª edição do festival CoMA (Convenção de Música e Arte), que une shows e várias atividades do universo da música, acontece em Brasília de 4 a 7 de agosto. Mas o evento é muito mais do que shows e grandes atrações. O CoMA é também sinônimo de inclusão social e está sempre pensando no bem estar das Pessoas com Deficiência (PCDs) e promove várias iniciativas para acessibilidade.

Com estrutura dedicada para o conforto dos PCDs, o evento contempla vagas, mesas na praça de alimentação, cardápios em braile e banheiro reservados e adaptados. Além de espaços exclusivos com visão privilegiada dos espetáculos, o festival conta, ainda, com uma equipe de apoio, com intérprete de libras e também guias para acompanhamento de cegos e pessoas com mobilidade reduzida.

Outra iniciativa do CoMA é o ingresso gratuito para as pessoas com deficiência mais um acompanhante. Além disso, há cadeiras de rodas disponíveis, protetores de ouvidos para autistas, visando o melhor conforto acústico durante os shows, e protetor solar para pessoas com albinismo e lúpus. Na praça de alimentação, os cardápios são todos em braille e contam com opções que atendem intolerantes ao glúten e à lactose.

O festival ainda reserva 7% dos postos de trabalho (em média 70 vagas) para os PCDs que querem fazer parte dos bastidores do evento. O objetivo é promover a contratação e inclusão de pessoas em situação de preconceito, desigualdade e vulnerabilidade social, oferecendo a elas oportunidade e dignidade.

O CoMA é muito mais do que um festival. São momentos e experiências sensoriais compartilhadas que visam a adoção de boas práticas de valorização e inclusão das pessoas, da cultura e economia local, e de redução e compensação dos impactos do evento.

Serviço

Festival CoMA – Consciência, Música e Arte 2022

Data: 4, 5, 6 e 7 de agosto

Abertura dos portões: 15h

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) | Setor SDC, Zona Cívico-Administrativa, Brasília, DF

