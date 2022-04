Festival celebra diversidade negra em Ceilândia

O projeto Vila Zumbi, desenvolvido pela Associação Vila dos Sonhos, chega a sua última etapa com o Festival de Cultura Negra – NEGRAU, no dia 10 de abril, na Praça da Bíblia, em Ceilândia

O festival vai durar o dia inteiro e terá palestras, oficinas, apresentações musicais, palco aberto e entrada gratuita.

As contribuições da cultura negra para a construção social e cultural brasileira são inegáveis. Elas estão em toda parte. Desde a música à comida, bem como na maioria da população brasileira. E pensando desta forma, e visando enaltecer o povo negro e a luta diária contra o racismo nasceu o Festival NEGRAU, do projeto Vila Zumbi.

Música

O projeto conta com o apoio da Fundação Palmares, e traz a palestra do renomado poeta baiano, Nivaldo Brito dos Santos, mais conhecido como Ni Brisant, fundador do Movimento Cultural “Sobrenome Liberdade e do Clube de Leitura “Di-Ver-Gente – Ninguém Lê” e autor de livros e do CD de Poesia Musicada intitulado “Algodão de Fogão”, e ainda nomes de peso da cena musical diversa de Ceilândia, como Família PR 15; Sobreviventes de Rua; Léo Ribeiro; Mad in Barraco; Melk; Novo Reinado; Discotecagem do DJ Black, palco aberto para manifestações espontâneas e apresentação de Debora Glamorousa.

Oficinas

Como parte das atividades que começam às 08h, o festival terá oficinas gratuitas e abertas ao público focando a diversidade da cultura negra: Maquiagem em pele negra; Percussão; Dança do Fogo – Capoeira; Produção musical; Samba de Roda; Dança Charme; Beatbox; Pipa; Basquete de Rua; Grafite; DJ; Fotografia; Trança Raiz e Oficina de Maculelê.

História

Em 2019, a Vila dos Sonhos, fez o Sarau Vila Zumbi. Em 2020, oficinas culturais que levaram arte, educação e cultura aos jovens das escolas de Ceilândia, tecendo a ideia de que todos podem aprender e se profissionalizar dentro da cultura hip-hop.

A Associação Vila dos Sonhos nasceu em 2010, na Ceilândia, em Brasília – DF. Desde então atua em escolas e nas periferias brasilienses com oficinas, palestras, torneios e festivais. O foco são às atividades socioculturais com objetivo de fomentar oportunidades para o desenvolvimento de jovens.

Serviço:

Data: 10/04/22 – 8h às 00h

Local: Praça da Bíblia, P Norte, Ceilândia, Brasília.

Entrada Gratuita