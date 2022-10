Festival celebra a arte e a tradição do mamulengo no DF

1º Festival de Teatro de Bonecos Populares do Distrito Federal ocupará o Centro Cultural SESI Taguatinga, com cinco dias de programação gratuita

Entre os dias 17 e 21 de outubro, o Centro Cultural SESI Taguatinga recebe o 1º Festival de Teatro de Bonecos Populares do Distrito Federal. A programação é composta de aulas-espetáculo para estudantes, apresentações e rodas de conversa abertas a públicos diversos, integrando seis grupos do DF e três participações especiais vindas da Paraíba, Ceará e Pernambuco. As atividades voltadas ao público em geral serão realizadas ao longo dos dias 19, 20 e 21, com entrada franca e classificação livre.

O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste é patrimônio cultural brasileiro, registrado pelo Iphan, e tem no Distrito Federal o maior número de grupos e brincantes fora da região Nordeste. Uma tradição popular presente em diversos estados e conhecida por vários nomes: Mamulengo, Babau, Cassimiro Coco, Kalunga, Mané Gostoso, João Redondo, Briguela. Reunindo nove grupos de diferentes gerações, o 1º Festival de Teatro de Bonecos Populares do DF busca celebrar e também fortalecer a salvaguarda desta forma de expressão tão importante para a cultura e a tradição oral brasileira.

A programação de espetáculos do festival inicia nos dias 17 e 18, com quatro aulas-espetáculo voltadas exclusivamente aos estudantes do SESI Taguatinga, abordando educação patrimonial. A partir da quarta, dia 19, começam as apresentações de mamulengo abertas ao público em geral, com sessões pela manhã, tarde e noite. As atrações contarão com acessibilidade estrutural para pessoas com deficiência física, tradução simultânea em Libras e audiodescrição para até seis pessoas.

Fotos: Davi Mello

Dentro da programação, o festival inclui ainda a exposição fotográfica convidada PAREIADA – Memórias Brincantes das Culturas Populares do DF, com 30 fotografias de mamulengos, poetas, pifeiros, batuques e outras manifestações culturais do Distrito Federal, registradas pelo fotógrafo Davi Mello.

Grupos de mamulengo participantes

O 1º Festival de Teatro de Bonecos Populares do Distrito Federal é idealizado pelo Mamulengo Sem Fronteiras, grupo criado em Taguatinga há mais de duas décadas. Do DF, se apresentam também o Mamulengo Presepada, Mamulengo Fuzuê, Mamulengo Lengo Tengo, Mamulengo Alegria e Mamulengo Saruê. Do Ceará, o festival recebe a Carroça de Mamulengos, consagrada companhia liderada pelo brincante e bonequeiro Carlos Gomide, que é uma das grandes referências para a consolidação desta tradição no DF. Da Paraíba, se apresenta a Cia Boca de Cena e, de Pernambuco, o grupo Babaulengo.

Diálogos sobre a tradição

Cada um dos espetáculos apresentados será seguido de roda de conversa entre o público e os/as artistas brincantes. Na sexta-feira, dia 21, será realizada também a Roda de Saberes Butando Bunecos, iniciativa criada pelo grupo Mamulengo Sem Fronteiras em 2020, durante a pandemia, no formato de live de entrevistas nas redes sociais. Transportada para o formato presencial, a roda promoverá o diálogo sobre a tradição do mamulengo e sua salvaguarda, com a presença de grupos participantes, pesquisadores, representantes do Iphan-DF e público em geral.

O 1º Festival de Teatro de Bonecos Populares do Distrito Federal é uma realização do Mamulengo Sem Fronteiras, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

PROGRAMAÇÃO ABERTA

19/10 – Quarta

9h30: Mamulengo Lengo Tengo (DF)

15h: Mamulengo Fuzuê (DF)

20h: Abertura Mamulengo Sem Fronteiras + Carroça de Mamulengos (CE)

20/10 – Quinta

9h30: Mamulengo Saruê (DF)

15h: Mamulengo Presepada (DF)

20h: Cia Boca de Cena (PB)

21/10 – Sexta

9h: Babaulengo (PE)

10h: Mamulengo Alegria (DF)

15h: Mamulengo Sem Fronteiras (DF)

20h: Roda de Saberes Butando Bunecos – diálogo sobre mamulengo e patrimônio, com a presença dos grupos participantes, pesquisadores e representantes do Iphan-DF

17/10 a 21/10 – Segunda a sexta

Exposição Fotográfica PAREIADA – Memórias Brincantes das Culturas Populares do DF

SERVIÇO

1º Festival de Teatro de Bonecos Populares do Distrito Federal

Quando: de 17 a 21 de outubro (segunda a sexta)

Onde: Teatro Yara Amaral – Centro Cultural SESI Taguatinga

Entrada: franca e classificação livre

Redes: www.instagram.com/teatrodebonecospopularesdf

Informações e agendamento para escolas: 61 9.8425.7233