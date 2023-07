Festival Agô leva música e debate ao Memorial dos Povos Indígenas

Serão três dias de atividades com shows, oficina, feira e debates promovendo o encontro entre mestres e jovens que têm na música sua conexão com o sagrado

A presença indígena no Distrito Federal será reverenciada na quarta edição do Festival Agô – Música e Ancestralidade, entre os dias 27 e 29 de julho (quinta a sábado). O evento, neste ano, ocupa o Memorial dos Povos Indígenas juntamente com o Seminário Fealha.

Na programação musical do Agô (“licença”, em Yorubá), na sexta (28), o público poderá conferir shows dos grupos Ponto Br, Ori, com participação da cantora Cris Pereira, Mulheres do Alto Xingu e povo Fulni-ô. Uma noite de cantos indígenas, cocos, cirandas, maracatus, sambas, tambor de Mina, bois, rojões e carimbós.

Nas rodas de debate, o Seminário Fealha (“terra sagrada” no idioma yaathe, do povo Fulni-ô) vai reunir lideranças e pensadores indígenas e não indígenas que se destacam pela luta por território e direitos. A capoeira também se fará presente com uma roda aberta do grupo nZambi e uma oficina com a mestra Elma.

O Festival Agô é uma realização da Onã Produções e tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do próprio memorial. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF).

Santuário

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o DF tem cerca de 6 mil indígenas. A maior parte deles está concentrada em área urbana. Do total, as três regiões administrativas com maior população indígena são Ceilândia, Planaltina e Samambaia. A única terra indígena delimitada no DF é a Terra Indígena Santuário Sagrado dos Pajés – Pajé Santxie Tapuya, localizada no Setor Noroeste, área de forte especulação imobiliária.

Em todo o país, os povos indígenas trazem uma importante contribuição para a diversidade cultural brasileira, com quase um milhão de pessoas organizadas em 305 etnias e 270 línguas distintas. A cosmologia indígena, de modo geral, além de contribuir com a formação da identidade do país, garante a manutenção e preservação da sociobiodiversidade brasileira.

Serviços:

Festival Agô – Música e Ancestralidade

Ingressos

Seminário Fealha – Presença Indígena no DF

Inscrições

De 27 a 29 de julho (quinta a sábado)

Memorial dos Povos Indígenas – Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti (em frente ao Memorial JK)

Mais informações: www.instagram.com/agoancestralidade/