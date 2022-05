Festival Acorda acontece neste domingo (15), em Sobradinho

O evento ocorre das 14h às 23h e traz várias atrações na Praça das Artes Teodoro Freire, com entrada gratuita

Neste domingo, 15, acontece a 4a edição do Festival Acorda na cidade de Sobradinho. O evento contará com atrações musicais, feira de arte e palco aberto para apresentações de artistas locais e acontece na Praça das Artes Teodoro Freire, com entrada gratuita.

Entre as atrações estão as bandas Darshan, Casacasta, Margaridas, DJ Sista L e o cantor Kirá. A feira de arte terá a venda de artesanatos, moda, gastronomia e muito mais. Além do espaço kids com brinquedos infláveis e muita diversão para as crianças, com a presença de monitores. No palco aberto, artistas locais que se inscreveram para participar poderão se apresentar das 14h às 18h com curadoria do coletivo Sobradinho Artístico.

O evento busca levar cultura para Sobradinho, descentralizando o acesso a festivais de música no Distrito Federal, levando para mais perto da região administrativa e fortalecendo a cena musical da cidade, além de promover o intercâmbio entre artistas e a plateia de vários segmentos.

Acorda nas escolas

Além do festival, que acontece no próximo domingo, 15, o Acorda também passou por algumas escolas públicas de regiões administrativas do Distrito Federal. O Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho, Centro de Ensino Médio 4 de Sobradinho, Centro Educacional Fercal e o Centro de Ensino Médio 2 de Planaltina receberam pockets shows com artistas locais.

A programação aconteceu na última semana de abril, durante os intervalos dos alunos, com apresentações dos cantores Andrew Wallace, Isa Marques, Gabriel Werta e Jamelão. Com duração de 30 minutos, os shows aproximaram os jovens dos artistas locais de Sobradinho, além de levar o acesso à cultura para dentro das escolas.

Serviço:

Festival Acorda

Data: 15 de maio

Horário: Das 14h às 23h

Local: Praça das Artes Teodoro Freire – Sobradinho, DF

Atrações: Darshan, Casacasta, Kirá, Margaridas, DJ Sista L