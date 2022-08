Festa Rebu vai embalar o último fim de semana de agosto

Com entrada gratuita, interessades precisam retirar o ingresso com antecedência no site do Sympla. Festa terá início às 15h, na Oca do Lago

A maioria das datas comemorativas só acontecem uma vez por ano, e aproveitá-las com liberdade e alegria é essencial para criar histórias. Pensando nisso, em homenagem ao mês da Visibilidade Lésbica — celebrado em agosto —, a coletiva Rebu apresenta à cidade seu grito de pré-carnaval nesta data tão importante para o movimento, e dia 27 de agosto, a partir das 15h, a Oca do Lago Paranoá será inundada de amor e boas energias.

Com entrada gratuita e produzida 100% por mulheres LBTs, só as minas brabas foram convocadas para transformar a pista de dança em um grande arco-íris. Quem agita a galera são as DJs Loly, Rafa Ferrugem, D-day, Kashuuu e Beatmilla, com sets animados e bem coloridos. Além disso, também sobem ao palco o duo Carol e Mar Nóbrega e Flor Furacão. Quem encerra o festejo é o Trio Rebu.

Apesar da comemoração estar voltada para as demandas da comunidade — referente ao dia 19 de agosto, que é o Dia do Orgulho Lésbico, e 29 de agosto, no qual é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica —, o dia a dia das lésbicas no Brasil, sejam mulheres cis, trans ou pessoas não-bináries, ainda é repleto de violências e opressões.

Por isso, o coletivo quer levar o público LGBTQIA+ a curtir 10 horas de música, em um dos cartões postais de Brasília, às margens do Lago Paranoá. E se você não tiver carro, relaxa! Para garantir o acesso ao local, a Rebu vai disponibilizar transporte gratuito, mediante retirada de ingresso, com saídas da Rodoviária do Plano Piloto até a Oca do Lago (às 14h30h, 16h e 19h) e com retorno à Rodoviária (às 21h e 23h).

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, a festa compõe o calendário de ações previstas para o mês do orgulho e da visibilidade lésbica, agregando na agenda da 18ª Ação Lésbica Feminista do DF e Entorno.

Atrações

15h – Rafa Ferrugem

16h – D-day

17h – Loly

18h – Kashuuu e Beatmilla

19h – Carol e Mar Nóbrega

20h – Kashuuu e Beatmilla

21h – Flor Furacão

22h – Trio Rebu até o final

Serviço – Rebu O grito de carnaval na visibilidade

Quando: 27 de agosto (sábado), a partir das 15 horas

Onde: Oca do Lago, SHTN Trecho 2, 01 Vila Planalto

Valor: gratuito mediante retirada de ingressos

Onde retirar o ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/rebu-na-visibilidade-lesbica/1686386