Festa Junina é na Ascade – Arraiá Legis

Chegou a melhor época do ano e para esquentar os festejos juninos, o ARRAIÁ LEGIS está de volta com a melhor Festa Junina de Brasília. O evento será realizado no próximo dia 10 de junho, sexta-feira, a partir das 19h, na Ascade (Setor de Clubes Sul) e promete uma grande festança com muita alegria, forró, comidas típicas e outras atrações.

A 11ª edição do Arraiá Legis contará com toda animação do FORRÓ BAIÃO DE 2, o cantor MIGUEL SANTOS, a dupla sertaneja WILLIAN & MARLON, o forró pé de serra FELIPPE RODRIGUES & XOTE REGUEADO e o DJ WILL que vai agitar a noite com os melhores hits da atualidade.

A festança ainda terá Quadrilha Junina, Espaço Kids, Brinquedoteca, além de quitutes e guloseimas típicos, como canjica, pamonha, quentão, milho cozido, e outros bem atrativos como churrasquinho, bolos e churros, que estarão distribuídos em barraquinhas espalhadas por todo o local.

Os ingressos já estão à venda no valor de: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia-entrada) na secretaria do Clube Ascade e pelo site Sympla no endereço: https://www.sympla.com.br/arraialegis-2022__1588343

Têm direito a meia-entrada qualquer pessoa que levar um quilo de alimento não perecível, idosos a partir de 60 anos, estudantes (com a carteirinha) e demais pessoas amparadas pela lei de meia-entrada.

Para mais informações: (61) 3226-4503 / 3214-7300 / 98570-5467 (WhatsApp).

SERVIÇO

O que: FESTA JUNINA – Arraiá Legis – 11ª edição.

Onde: Clube ASCADE, Sede Náutica – Setor de Clubes Sul.

Quando: Sexta-feira, 10 de junho, a partir das 19h.

Quanto: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada – doadores de 1 kg de alimento não perecível, idosos, estudantes).

Para quem: Para maiores de 16 anos.