Festa do Carnaval pernambucano desembarca em Brasília

A data da proclamação da República do Coentro em Brasília está próxima! Em 8 de outubro, a festa com um pouquinho – ou poucão! – do Carnaval pernambucano será realizada no Clube Acadêmicos da Asa Norte. O naipe de atrações que desembarca na capital federal é para botar dois quentes e três fervendo, como se diz em bom pernambuquês: a banda Academia da Berlinda, o DJ recifense Pepe Jordão e a DJ brasiliense Odara Kadiegi. E os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 50.

Com quase duas décadas de trajetória dançante, em Olinda, no Recife, no Nordeste e em todo Brasil, a Academia da Berlinda é um atual sucesso nas pistas do Distrito Federal. A partir da influência pernambucana e afrocaribenha, o grupo canta o inconsciente popular de forma íntima e, ao mesmo tempo, sutil, alinhavando versos sobre cotidiano, amor e boemia. Seu repertório remete aos antigos clubes de danças das décadas de 1960 e 1970, com as pistas lotadas por casais longevos e efêmeros; e suas canções caminham por diversas veredas musicais, como frevo, coco, maracatu, ciranda, forró, cumbia e afrobeat.

“Amamos Brasília! Já tocamos muito nessa cidade maravilhosa e o último show deixou um gostinho de quero mais! Nossa vontade é de voltar dando toda energia para que o show seja maravilhoso, com algumas canções do último álbum, Descompondo o silêncio (2020), e também com os maiores sucessos, como Dorival, Cumbia da praia e Só de tu, entre outros”, dizem os sete rapazes liderados por Urêa e Tiné.

República do Coentro – A festa terá também a participação dos DJs Pepe Jordão e Odara Kadiegi. Há anos, Pepe é o DJ oficial do palco principal do Carnaval do Recife, assim como uma referência em eventos como o Festival de Inverno de Garanhuns e as festas do bloco olindense Eu Acho é Pouco. Do seu set sempre surge uma mistura de brasilidades, com a memória afetiva do pop, samba e dance, dentre outras. “Aposto no caldeirão de ritmos e a República do Coentro será o ambiente ideal para essa mistura de temperos no som, com clássicos em versões inéditas de frevo, coco de roda, beats atuais, funk, disco e por aí vai. Sou daqueles que se coloca sempre do lado de lá da pista e me conecto desta forma”, revela o DJ, que chega para sua primeira festa no Distrito Federal.

Filha de mãe angolana e pai carioca, Odara é conhecida pela festa online Tela Plana e elogiada por sets que transitam entre as sonoridades tropicais e as músicas da África e da América Latina. “Vou colocar um set que seja uma verdadeira volta ao mundo musical, uma viagem sonora com a mistura de música brasileira antiga com contemporânea e ainda pitadas de música latina e africana. Minha expectativa é que as pessoas se divirtam e sejam felizes ao se sentir tocadas pela minha pesquisa sonora”, situa a DJ.

República do Coentro – A festa

Com Academia da Berlinda, DJ Pepe Jordão e DJ Odara Kadiegi

Quando: Sábado, 8 de outubro de 2022

Horário: 22h

Onde: Clube Acadêmicos da Asa Norte (SCEN Trecho 03 – lote 09).

Quanto: Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada e ingresso social), à venda no Sumpla