Festa Arca de Noé desembarca em Brasília

Badalada festa carioca chega a cidade em clima de Carnaval no dia 26 de março e terá open bar premium liberado

A festa mais hypada do Rio de Janeiro desembarca em Brasília. A Arca de Noé chega à cidade em clima de Carnaval, dia 26 de março, sábado, a partir das 16 horas. Em local ainda secreto, a balada promete cores, neon, glitter e muita música boa com open bar premium.

As atrações musicais ainda são um mistério mantido em total sigilo pela organização. A Arca foi a festa mais badalada do Carnaval no Rio de Janeiro este ano, com ingressos esgotados, e já com uma nova edição confirmada em abril na capital carioca.

Os ingressos já estão à venda através do site.

A festa seguirá todas as normas de segurança exigidas. O acesso ao evento só será permitido para aqueles que comprovem ter recebido a segunda dose (ou dose única) da vacina contra COVID-19 com pelo menos 15 dias de antecedência. Censura: 18 anos.

Arca de Noé

26 de março, sábado, 16 horas

Classificação: 18 anos

Open bar Premium

Ingressos: Sympla

@arcadenoerj