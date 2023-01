Festa Arca de Noé anuncia data em Brasília

Dia 01 de abril, o brasiliense vai poder vivenciar toda a alegria e descontração da famosa festa carioca Arca de Noé, em sua “Arca is this New Bloco”. Evento é Open Bar Premium e venda de ingressos começa na próxima semana

A mais badalada e desejada festa do Rio de Janeiro já tem data para aterrissar em Brasília, para sua 5ª edição na capital federal. Anota aí porque não é mentira: dia 1º de abril, o brasiliense vai poder vivenciar novamente toda a energia, cores, alegria e empolgação da Festa Arca de Noé. Quem entrar nessa aventura hipnotizante vai viver uma experiência com oito horas de open bar, parque de diversão, performances circenses, lojas com produtos e adesivos personalizados e muito mais. A venda de ingressos já começana próxima semana, dia 01/02, pela plataforma Sympla.

Idealizado por um grupo de amigos cariocas, o evento nasceu em 2013, como uma continuação dos blocos de rua do Rio de Janeiro, para não deixar a empolgação acabar após os cortejos . Hoje, a Arca de Noé é um grande espetáculo multicolorido que viaja por cenários fantásticos de várias cidades do país carregando sua essência. Desde a primeira, em 2013, mais de 100 mil pessoas já subiram na Arca e se esbaldaram em seuparque de diversões.

O local da festa, em Brasília, ainda é surpresa. A certeza é que, como sempre acontece, o público vai vivenciar uma cenografia impactante, com muita cor, bandeiras, tinta neon, glitter, música boa e mais de 8 horas de open bar premium. O evento é uma colaboração das produtoras VBR Entretenimento,, Influ Produções, Anima, Medley e Païm. É a Arca de Noé chegando com tudo, pra matar as saudades do carnaval e fechar o verão com chave de ouro em Brasília.

Foto: Divulgação

Serviço

Arca this is New Bloco BSB

Dia: 01/04

Local: a revelar

Ingressos: vendas a partir de 01/02 na plataforma Sympla