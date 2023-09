Festa Alada homenageia o Calango Voador, no Mês do Cerrado

Para prestar honrarias à figura sagrada da mitologia criada pelo grupo, o festejo traz, neste fim de semana, Mestre Manoelzinho Salustiano e Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Em celebração ao Dia Nacional do Cerrado, comemorado ontem (11), Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro abrem as portas do Centro Tradicional de Invenção Cultural, nos dias 14 e 16 de setembro, a partir das 19h, para celebrar a Festa Alada. Esta edição do encontro faz parte de um novo projeto chamado ‘Festas Vivas — Ciclo de Festeiros Estudos sobre a Cultura Popular’.

“É um projeto que tem o intuito de festejar nosso lugar e nossa comunidade, mas que se propõe também a filosofar sobre nossas comemorações populares, por meio de um ciclo de estudos. A cada festejo uma roda de conversa com Mestras e Mestres Populares, fazedores de festanças, pesquisadores e gestores culturais, irão conversar e trocar ideias sobre a importância e a sabedoria que permeiam as festas populares brasileiras”, explica o capitão da trupe, Tico Magalhães.

Seu Estrelo entende que a existência da brasilidade só é possível por conta das festas populares. Para o grupo, enquanto a ciência estuda a matéria e o indivíduo, as festas tradicionais buscam o espírito e o coletivo. Assim, os conhecimentos populares ocupam o papel de mecanismos tradicionais de reafirmação da vida.

Por essa razão, produzem uma festa para “as almas conversarem”. Com esse mote, pois, concebem uma diversa programação, que inclui ricos debates e apresentações musicais locais e pernambucanas. Confira:

14/09 — quinta-feira

19h — Roda de Conversa com Mestre Manoelzinho Salustiano (PE) e Mestre Tico Magalhães (DF)

16/09 — sábado

19h — Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)

21h — Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF)

23h — Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE)

Serviço:

Festa Alada — Tradicional Celebração Cerratense de Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro

Data: 14 e 16 de setembro

Horário: a partir de 19h

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural — Setor de Embaixadas, 813 Sul, Asa Sul, Brasília-DF

Entrada livre, sujeita a lotação

Mais informações: @seuestrelo