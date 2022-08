Ferrock encerra 37ª edição com shows e feira de arte, cultura e lazer

Neste domingo (14), o evento comemora os dias dos pais com uma programação com shows, apresentações e atividades voltadas para as crianças

O Festival Ferrock finaliza a 37ª edição celebrando o Rock e o Blues. Neste domingo (14), o evento comemora os dias dos pais com uma programação repleta de shows, apresentações de cultura popular e uma série de atividades voltadas para as crianças, além de feira de economia criativa e produtos orgânicos na Praça Ferrock, QNP 13 de Ceilândia. O projeto conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

“Foi um ano com muitas atividades para o Centro Cultural Ferrock. Estivemos em vários colégios de Ceilândia com o “Arte nas Escolas”, fizemos o “Lendas do Rock” em julho com bandas dos anos 60 e 70 e a “Feira de Arte, Cultura e Lazer”, que teve a primeira parte no Sol Nascente e agora acontece na praça Ferrock, no dia dos pais”, explica Ari de Barros, um dos fundadores do Festival.

Às 9h a Trupe Boneco e Riso abre o palco da feira. Também serão realizadas oficinas de brinquedos populares com Rene Bomfim, pintura de rosto com Ana Paula Moraes e brinquedos e brincadeiras comandados pelo grupo Curumim Cultural. Às 10h00 o grupo de Capoeira Ginga Ativa faz uma apresentação e às 11h é a vez da dança (Zulu Breakers). Às 12h o teatro de bonecos Mamulengo Fuzuê encerra a programação matinal.

“Levaremos uma programação especial para as famílias aproveitarem essa data tão especial. As crianças terão várias atividades durante o dia e os pais poderão curtir um bom e velho na nossa Praça, com muita segurança e opções de gastronomia com nossos parceiros”, diz Fernando Benício, diretor do Centro Cultural Ferrock.

Durante a tarde será a vez das guitarras assumirem os palcos da feira. Oito atrações estarão na Praça Ferrock. A programação irá começar às 13h com a banda Maverick Hunters. Depois será a vez de Diro Nolasco, Arcablues, Atacama, Cerrado Kentucky, Ligação Direta, Moraes Brothers e Blues Dellas fecha a 37ª edição do festival independente mais antigo da América Latina.

Ferrock: tradição e pioneirismo

A Feira receberá produtos orgânicos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e expositores da economia criativa do Coletivo Caliandras do Cerrado. Com a missão de oferecer ao público atividades socioculturais, lazer, diversão e informação, o Ferrock atribui o sucesso por usar a música para abordar temas sociais que precisam ser debatidos e refletidos em conjunto.

Serviço: 37º Festival Ferrock

37º Festival Ferrock Feira Ferrock de Arte Cultura e Lazer

Quando : 14/08 (domingo), das 9h às 20h

: 14/08 (domingo), das 9h às 20h Onde : Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial, Ceilândia Norte)

: Praça Ferrock (QNP 13, Área Especial, Ceilândia Norte) Entrada gratuita

Informações: instagram.com/ferrockfestival