Férias divertidas no DF Plaza Shopping

Programação lúdica inclui espetáculos de mágica, teatro e palhaçaria aos finais de semana. Além de parque de cama elástica e feira de adoção

Para o mês de julho, o DF Plaza Shopping preparou uma programação de tirar o fôlego. Os pequenos poderão curtir as férias com uma turma de atrações imperdíveis, como o Jump Folia, um parque de camas elásticas; shows de mágica e palhaçaria aos sábados para garantir boas gargalhadas da garotada, e aos domingos espetáculos teatrais com a Cia Néia & Nando, apresentando peças inspiradas nas obras de grandes escritores. E no dia 23 de julho, o shopping recebe mais uma edição da Feira de Adoção do Projeto Acalanto. “Para as férias de julho, investimos em uma programação cultural divertida, lúdica, interativa, longe do mundo digital, repleta de literatura, teatro, mágica, palhaçaria, afeto e muita folia”, destaca Diogo Pipas, gerente de marketing do DF Plaza Shopping.

Jump folia

De 2 de julho a 8 de agosto, a criançada poderá se divertir e fazer acrobacias radicais com o Jump Folia na Praça Central, piso 1. O parque de camas elásticas interligadas com piscinas de bolinhas e blocos de espumas, garante a segurança da meninada ao realizarem seus pulos e manobras. Podem brincar crianças a partir de 2 anos. Os pequenos de 2 a 4 anos devem entrar no brinquedo acompanhados por um responsável. A atividade funciona de segunda a sexta das 12 às 22h. Sábado, domingo e feriado das 11h às 21h. O ingresso para a brincadeira custa R$ 30 por 20 minutos e a criança tem direito a um brinde (bola de parque, copo colorido, ou pirulito do Chaves). Após 20 minutos, será cobrado R$ 1 por minuto adicional.

Programação cultural

Para deixar os finais de semana ainda mais divertidos, o DF Plaza Shopping oferece programação cultural gratuita, sempre às 15h, no Espaço Cultural. Os sábados serão dedicados à mágica e palhaçaria. Nos dias 03 e 30 de julho, a criançada poderá curtir a animação do Palhágico Chou Chou, que une mágica e palhaçaria em um espetáculo recheado de histórias, números de ilusionismo e muitas risadas.

O Grupo Pirilampo também marca presença no dia 2 de julho com o espetáculo Pra subir na Vida com as peripécias do palhaço Pipino e seu amigo Firula que tentam realizar o sonho de ganhar um milhão. No dia 16 de julho, é a vez da peça Yakissoba, onde os palhaços Pepino, Firula e Macarroa apresentam um divertido programa de culinária para a TV. E em 23 de julho, a trupe se une no palco para apresentar Em Busca Da Nota Perdida, trama que mostra a tentativa de criar uma banda e perde algumas notas musicais os palhaços se envolvem em muitas estripulias e todo tipo de confusão para solucionar esta busca.

Aos domingos, é a vez da Cia Néia & Nando levar aos palcos espetáculos baseados em obras de escritores infantis, também em comemoração ao Dia Nacional do Escritor, celebrado em 25 de julho. A data foi criada em 1960, durante o 1º Festival do Escritor Brasileiro, realizado pela União Brasileira de Escritores (UBE).

No dia 03 de julho será apresentada a adaptação da peça A Bruxinha que Era Boa, uma obra escrita por Maria Clara Machado, nela há uma feiticeira que não entende nada de feitiçaria. Ângela é uma bruxinha muito diferente de todas as outras que frequentam a famosa escola de maldades e viverá altas aventuras cheias de boas intenções.

Em 10 de julho outra obra de Maria Clara Machado ganha vida nos tablados, O Fantasminha que envolverá a criançada com a fascinante história de Pluft, um fantasma muito fofo que vivia com a mãe e o Tio Gerúndio no castelo do falecido Capitão Bonança. Na trama, Pluft terá que enfrentar seus medos se quiser salvar sua amiga Maribel e se ver livre do malvado pirata Perna de Pau que invade o castelo em busca de um tesouro.

No dia 17 de julho, o clássico Pinóquio, de Carlo Collodi ganha vida nos palcos. O marceneiro Geppetto vê uma estrela cadente e deseja que o boneco que acabou de criar, Pinóquio, se torne um menino de verdade. A Fada Azul concede o seu desejo e pede o Grilo Falante para servir como a consciência do menino de madeira.

Em 24 de julho, o Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato entra em cena com a boneca Emília que está empolgadíssima para a primeira festa de São João da qual irá participar. Todos do sítio pretendem ajudar: Tia Nastácia está preparando todos os doces, Dona Benta e Narizinho cuidam da decoração e o Pedrinho já está preparando a quadrilha. Mas, a dona Cuca não vai deixar este evento passar despercebido.

E para encerrar o mês, no dia 31 de julho é a vez do espetáculo Fadas Desencantadas, que conta as peripécias de bruxas dos clássicos infantis que estão revoltadas por nunca conseguirem o que querem e, por isso, decidem mudar. Realizam uma reunião para planejarem uma reviravolta nas histórias que conhecemos.

Feira de adoção

No dia 23 de julho, será realizada mais uma Feira de Adoção do Projeto Acalanto DF, na Cobasi do DF Plaza Shopping, das 10h às 18h. O evento é aberto para todos os públicos e totalmente gratuito. Para quem quiser realizar doações, a iniciativa recebe rações secas e úmidas para cães e gatos, produtos de higiene pet e limpeza, areia sanitária, medicamentos, acessórios pet e jornais.

O Projeto Acalanto DF resgata, cuida e promove a adoção responsável de animais nas ruas e em situação de abandono. A Feira apresenta cães e gatos filhotes, adolescentes e adultos, de diferentes cores, raças e tamanhos, para o público que se interessa em ter um bichinho de estimação, dispõe da estrutura e pode fazer uma boa ação ao adotar o animalzinho e dar a ele um novo lar. Ao todo, estima-se que mais de 10 milhões de animais estão em situação de abandono nas ruas do país, e podem ser ótimos companheiros, se dadas as devidas condições para que vivam e se sintam acolhidos.

Cada candidato a adotar um dos animaizinhos disponíveis deve preencher um questionário de pré-adoção, que passará pela revisão dos responsáveis pelo projeto. Após a aprovação, o candidato assina o termo de adoção. Entre as indicações para adoção, ter mais de 21 anos, documento de identificação, comprovante de residência e condições de abrigar o animal de forma satisfatória, além de a família ou integrantes da residência concordarem com a adoção.

Os bichinhos vêm de casas de cuidadores independentes, que são resgatados e cuidados. O processo passa também por um bate-papo com os responsáveis pelos animais, seguido do questionário respondido. O candidato deve observar itens importantes para a segurança dos bichinhos, como o local onde o animal será alocado não pode ter acesso a rua e o apartamento deverá ser telado.

Programação cultural

02 de julho – Pra subir na vida – Grupo Pirilampo

03 de julho – A Bruxinha que Era Boa – Néia & Nando

09 de julho – Palhágico Chou Chou

10 de julho – O Fantasminha – Néia & Nando

16 de julho – Yakissoba – Grupo Pirilampo

17 de julho – Pinóquio – Néia & Nando

23 de julho – Em busca da nota perdida– Grupo Pirilampo

24 de julho – Sítio do Picapau Amarelo – Néia & Nando

30 de julho – Palhágico Chou Chou

31 de julho – Fadas Desencantadas – Néia & Nando

SERVIÇO:

Jump folia

Data: De 2 de julho a 8 de agosto

Local: Praça Central, Piso 1 – DF Plaza Shopping

Funcionamento: de segunda a sexta das 12 às 22h. Sábado, domingo e feriado das 11h às 21h.

Valores: R$ 30 por 20 minutos e a criança tem direito a um brinde. Após 20 minutos, será cobrado R$ 1 por minuto adicional.

Classificação: Para crianças a partir de 2 anos. Pequenos de 2 a 4 anos devem ser acompanhados por um responsável.

Mágica, palhaçaria e teatro

Data: sábados e domingos do mês de julho, sempre às 15h

Local: Espaço Cultural, Piso 1 – DF Plaza Shopping

Entrada franca

Classificação livre

Feira de Adoção de Pets

Data: 23 de julho, das 10h às 18h

Local: Cobasi do DF Plaza Shopping

Classificação livre

DF Plaza Shopping

Rua Copaíba, lote 1 – Águas Claras

Informações: 61 99663-6939 / 61 3451-5750

Canais digitais: http://www.dfplaza.com.br/

Instagram: @dfplazashopping