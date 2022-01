Férias, ativar! Taguatinga Shopping convida criançada para aproveitar temporada no Parque da Patrulha Canina

Além de muita diversão, a ação promoverá doação de ração para abrigo de animais

A temporada de descanso das aulas chegou! E nada melhor do que aproveitar esses dias para se aventurar em novas brincadeiras. Este ano, o Taguatinga Shopping convida as crianças e suas famílias para um momento de diversão no Parque da Patrulha Canina, num evento licenciado pela Nickelodeon.

Até o dia 13 de fevereiro, a Praça Central do shopping oferecerá diversos jogos e atrações para crianças de 03 a 12 anos viverem uma verdadeira aventura. Venha se divertir com o Pinball do Rubble, se arriscar no tiro ao alvo com o Chase, voar com a Skye, brincar na oficina de pinturas e muito mais!

O parque



Num espaço reservado para receber o mundo da Patrulha Canina, os pequenos poderão aproveitar uma imersão no famoso desenho animado descendo no tobogã como fazem os nossos heróis. Além disso, poderão curtir jogos com simulador de voo e passar por várias estações como o playground, a prefeitura da cidade, a padaria e a usina elétrica.



Cada sessão tem capacidade máxima para 12 pequenos aventureiros e duração de 20 minutos. Durante a brincadeira, as crianças precisam estar acompanhadas por um responsável, que deverá permanecer no local. Para auxiliar os pequenos no percurso, o parque contará com a presença de monitores. A diversão é gratuita, mediante agendamento no site www.taguatingashopping.com.br ou no local do evento, e doação voluntária de 2 reais.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Fique ligado!



É importante lembrar que o uso de máscaras segue obrigatório para ingressar no mall e no parque de jogos e brincadeiras. Visando a proteção de clientes e visitantes, o evento segue todos os protocolos de segurança – além do uso da máscara e distanciamento social durante as atividades, os equipamentos passam por higienização frequente com solução de álcool 70%. Próximo ao local, o público também conta com compartimentos de álcool para higienização das mãos.



Crianças menores de quatro anos só poderão entrar na atração acompanhadas de um responsável. Você está pronto para esta aventura?



SERVIÇO: Férias com a Patrulha Canina no Taguatinga Shopping



Quando: Até 13 de fevereiro de 2022, de segunda-feira a domingo.

Onde: Praça Central do Taguatinga Shopping.

Capacidade: Até 12 pessoas simultaneamente, incluindo acompanhantes.

Horários: Segunda a sábado, de 10 às 22h e domingos, de 14 às 20h.

Classificação indicativa: Livre para crianças de 03 a 12 anos.

Valor: Entrada gratuita, mediante agendamento.