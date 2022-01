Férias animadas no DF Plaza Shopping

O DF Plaza Shopping será o point da alegria para a turminha que ficou em Brasília, nas férias de janeiro.

Logo na entrada principal do centro comercial, os pequenos se deparam com o Jardim Secreto. Bichinhos infláveis enormes que dão a ilusão de que a meninada encolheu. No jardim, a centopeia com muro de escalada e um escorregador, a joaninha em sua casa com uma colorida piscina de bolinhas, a super teia da aranha Fred e um tobogã para curtir com abelha e a borboletinha, que vivem nesse divertido lugar.

O ingresso do Doce Parque custa R$ 30 para meia hora de brincadeira e é indicado à garotada de 1 a 12 anos.

Para passar um período maior de brincadeiras, a Zúnia61 criou uma Colônia de Férias com programações para crianças de 3 a 10 anos, em turmas e atividades separadas por faixa etária.

Na grade de programação, jogos, brincadeiras, danças, oficinas, teatrinho, piqueniques e muito mais.

A meninada terá opções de diárias e pacotes semanais nos períodos da manhã, da tarde e integral.

Aos sábados e domingos, a partir do dia 15/01, a Cia teatral Néia e Nando toma conta dos palcos do espaço cultural do shopping. Sempre às 15h, a trupe encena obras literárias, autorais e com personagens que divertem e emocionam as crianças. O acesso é gratuito.

Todas as atividades e atrações estão seguindo o protocolo de cuidados, exigido pelo momento.

Jardim Secreto

Praça Central – Térreo

Até 25 de fevereiro

R$ 25 (20 min)

R$ 30 (30 min)

Crianças de 1 a 12 anos

Crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos durante seu período de permanência no brinquedo

Ingressos no local

Zúnia 61

Piso 1 – DF Plaza Shopping

Colônia de Férias

Crianças de 3 a 10 anos

Funcionamento:

Segunda a sexta-feira

Manhã : das 8h às 12h

Tarde: das 13h às 18h

R$ 70 a diária para compras antecipadas e R$ 85 a diária para compras na hora. Consulte condições para pacotes semanais.

Período Integral:

Segunda a sexta-feira

Das 8h às 18h

R$ 130 a diária para compras antecipadas e R$ 170 para compras na hora. Almoço não incluído. Consulte condições para pacotes semanais.

Reservas/Inscrições : (61) 99166-0994

Teatro com a Cia Néia e Nando

A partir do dia 15/01

Sempre aos sábados e domingos, às 15h, de graça

Espaço Cultural – térreo