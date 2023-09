Feriado no Sesi Lab terá oficinas maker e filme sobre Sebastião Salgado

Além das galerias com aparatos interativos e da exposição “Trabalhadores”, visitantes poderão participar, mediante retirada de senhas, de atividades maker nos dias 7, 9 e 10/9

O SESI Lab preparou uma programação especial para o feriado prolongado. Na quinta-feira (7) de feriado, bem como sábado (9) e domingo (10), o museu 100% interativo funcionará das 10h às 19h, com opções de oficinas maker e documentário sobre trajetória do fotógrafo Sebastião Salgado. Na sexta-feira (8), o funcionamento será das 9h às 18h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na bilheteria física.

As senhas para participar das oficinas são distribuídas 30 minutos antes de cada atividade, no balcão de informações localizado na entrada principal do museu. Em todos os dias de visitação a entrada é permitida somente até uma hora antes do fechamento do museu. O ingresso emitido dá direito, também, a conhecer as galerias interativas e visitar a exposição “Trabalhadores”, de Sebastião Salgado.

Confira a programação:

Quinta-feira (7/9)

A fermentação na cultura brasileira, com Carolina Bortoletto e Vitor Barão: os participantes irão investigar a cultura e os processos indígenas relacionados à mandioca e à fermentação, além de preparar potes de fermentação de puba. A atividade envolve a preparação e degustação de tapiocas de puba.

Turma às 15h

Local: Espaço Maker

Capacidade: 40 pessoas

Sábado (9) e domingo (10)

Trailer Projeto Fotolata – Arte & Ciência: Realização de demonstrações no interior do trailer fotográfico, quando o público participará da formação de uma imagem no papel fotográfico, utilizando o próprio trailer como câmera fotográfica, demonstrando de forma lúdica os princípios físicos e químicos do processo da fotografia.

Turmas das 11h às 17h

Local: Calçada em frente ao museu

Capacidade: 150 pessoas

Oficina de Colagem, com Clube de Colagem de Brasília: os visitantes são convidados a criar colagens e produzir um material autoral com fotografias.

Turmas das 11h às 16h

Local: Espaço Maker

Capacidade: 40 pessoas

Cinema apresenta filme sobre Sebastião Salgado

Ainda em comemoração à abertura da exposição “Trabalhadores”, de Sebastião Salgado, no SESI Lab, o projeto Luz no Fim do Túnel exibirá, às 16h de sábado (9) e de domingo (10), o “Revelando Sebastião Salgado”, dirigido por Betse de Paula. O filme é o primeiro documentário brasileiro sobre um dos mais importantes e mais respeitados fotógrafos contemporâneos, reconhecido por seu estilo único de fotografar.

Night Lab aborda papel ecológico dos fungos e aquecimento global

Os fungos estão por toda a parte, numa teia invisível e, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), alguns podem contribuir até no combate à poluição por plásticos. A 6ª edição do Night Lab promete, também, expandir o debate sobre um alerta da ciência: o aquecimento do planeta está levando ao surgimento de superfungos que são tolerantes a altas temperaturas e apresentam resistência a remédios. Na quarta-feira (6/9) véspera de feriado, a partir das 19h, o SESI Lab abrirá as portas para o público adulto explorar a temática por meio de oficinas, palestras e atrações musicais.

SESI LAB: arte, cultura, ciência e tecnologia

Onde fica: antigo Touring, Setor Cultural Sul, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto – Brasília-DF

Reserve seu ingresso em www.sesilab.com.br