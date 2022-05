Fenômeno infantil, Bolofofos se apresenta com show oficial em Brasília

Com mega painel de led e todos os hits já conhecidos do público, produção inédita chega ao palco do teatro UNIP

Dos mesmos produtores dos espetáculos “DPA, detetives do prédio azul – a peça” e “Aladdin, – O musical da Broadway”, chega ao palco do Teatro UNIP, “Bolofofos – O Show”. Serão duas apresentações em 29 de maio, às 11h e às 15h. Os ingressos já estão disponíveis no site da bilheteria digital. Em produção inédita realizada pela Chaim Produções e com produção local da Oh! Artes, Bolofofos – O Show traz sucessos já conhecidos pelos pequenos, mas que agora poderão ser assistidos, ao vivo, bem de pertinho, por toda a família. “Pão Pão Pão Pão Pão de queijo, isso é tudo que eu desejo…”. O refrão é mais que conhecido, principalmente por quem tem crianças em casa. Esta e muitas outras músicas divertidas fazem parte da obra musical de Bolofofos. Com ritmos da cultura pop e humor inteligente, Bolofofos canta de maneira bem-humorada situações e emoções do dia a dia, motivo pelo qual o espetáculo conquistou o Brasil. BOLOFOFOS – O SHOW OFICIAL



Data: 29 de maio (domingo)

Abertura dos Portões: 10h

Horário: 11h e 15h Duração: 60 minutos

Local: Teatro UNIP

Ingressos: Bilheteria Digital Crianças até 24 meses, no colo, não precisam de ingresso.

