Ávine Vinny e David Brazil participam da inauguração da Feira Moda Brasil

A abertura da Feira Moda Brasil, localizada no SIA, acontecerá neste sábado e domingo, a partir das 8h

Os brasilienses vão ganhar um novo pólo de compras em dezembro, a Feira Moda Brasil. A inauguração acontece nos dias 4 e 5, com a presença especial do cantor Ávine Vinny, conhecido pelo hit Late Coração, e o promoter David Brazil.

Localizada no SIA trecho 8, a feira funcionará semanalmente, sempre de quinta a domingo, a partir das 8h, e contará com produtos diversificados de expositores de Goiânia e Brasília, divididos em 400 stands. O espaço de mais de 4 mil m² comportará, ainda, uma praça de alimentação completa, com direito à varanda gourmet. O ambiente arejado e espaçoso, próprio para receber confortavelmente cerca de 15 mil pessoas por dia, garantirá a segurança e o cumprimento das regras sanitárias.

“Acreditando na forte tradição das feiras no Distrito Federal, a nossa ideia é trazer para região central um novo conceito de feira de moda popular, oferecendo organização , conforto e segurança sem perder a essência de uma boa feira”, ressalta o proprietário e organizador da feira Melque Dourado.

A inauguração da Feira Moda Brasil de 2021 também vai contar com shows exclusivos da cantora Thalita Rangel e as duplas Willian & Marlon e Rick & Rangel. Os artistas locais farão apresentações com os repertórios repletos de clássicos da música sertaneja.

Serviço

Inauguração da Feira Moda Brasil com David Brasil e shows de Ávine Vinny, Willian & Marlon, Rick & Rangel e Thalita Rangel

Dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 8h, no SIA trecho 8 (próximo à Feira dos Importados ). Entrada franca. Classificação indicativa livre