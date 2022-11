Feira Literária e Coletânea Muntu estarão no Complexo Cultural de Planaltina

Nos dias 26 e 27 de novembro, evento literário acontece com exposição e venda de livros, rodas de conversa, contação de histórias, sarau e apresentações musicais

As Edições Kisimbi, editora independente do DF, lança, neste mês de novembro, a Feira Literária e a Coletânea Muntu, evento com uma rica programação, em Planaltina. O livro “Coletânea Muntu” foi feito a partir da seleção de textos enviados por autores e autoras negras do DF e entorno, e reúne 55 obras de 36 escritores e escritoras, com poesias, crônicas e contos. Já a Feira Literária é a celebração da coletânea, e contará com ampla programação cultural, com exposição e venda de livros, seminário, rodas de conversa, contação de histórias, sarau e apresentações musicais. O projeto se propõe a dar visibilidade a escritores/as negros da cidade bem como promover encontro formativo e apresentações artística para o público do DF e entorno. A Feira Literária e a Coletânea Muntu acontecem nos dias 26 e 27 de novembro, sábado (14h) e domingo (15h), com entrada franca e livre.

Confira a programação:

Sábado – 14h às 20:30h – 26 de novembro

Exposição de livros independentes – 14h às 19h

Roda de conversa para homens negros – com Vinícius Dias – 14h às 17h

Atrações infantis (Brincadeiras e contação histórias) – com Rêgo Júnior – 14h às 17h

Seminário Muntu: Literatura negra e mercado editorial – 15h às 17h30

Lançamento da Coletânea – com Edições Kisimbi 17h30 às 18h

Sarau – com Ravena e convidados – 18h30 às 19h30

Encerramento – com África Tática – 19h30 às 20h30

Domingo – 15h às 20h30 – 27 de novembro

Exposição de livros independentes – 15h às 18h

Roda de conversa Coletânea Muntu e premiação dos autores – com Zanza Gomes – 15h às 16h

Roda de conversa Mulherismo africana – com Anin Urasse – 16h às 18h

Sarau – com Ravena e convidados – 18h30 às 19h30

Encerramento – com Preto Cosmo e Prethais – 19h30 às 20h30

Muntu

Muntu, na filosofia banto, ganha o significado de pessoa, forma como o povo africano define uma pessoa inteligente. Partindo disso, o Muntu, em suas ações coletivas, visa unir e valorizar os saberes do povo negro e periférico através da literatura. E uma de suas ações, a Coletânea Muntu, realizou chamamento aberto, para reunir escritoras e escritores negros do DF e do entorno. O livro, é composto por 55 obras de 36 escritores e escritoras negras do DF e entorno, com poesias, crônicas e contos.

SERVIÇO

Feira Literária e a Coletânea Muntu

Quando: 26 e 27 de novembro, sábado (14h) e domingo (15h)

Onde: Complexo Cultural Planaltina

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Redes Sociais: instagram.com/coletaneamuntu/