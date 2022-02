Um descontraído encontro de pessoas que apreciam exclusividade no seu dia a dia com trabalhos realizados por artistas da nossa cidade

Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília está na lista das cidades consideradas um Museu a Céu Aberto, onde a arte se mistura com a paisagem urbana. Viver essa experiência em uma feira é o que visitantes podem esperar da Feira Itinerante de Cerâmica Autoral.

Neste espaço, reúnem-se artistas de Brasília que se dedicam à produção de peças únicas e exclusivas feitas em cerâmica de baixa e alta temperatura. Seus trabalhos são realizados em pequenos ateliês, espalhados pelo DF, e de maneira artesanal.

Aliada à oportunidade de conhecer melhor essa arte e adquirir diretamente das mãos de quem a produz, pode-se ter uma ótima experiência gastronômica. Uma vez que a feira ocorre em cafés da cidade, cujos cardápios trazem delícias de uma culinária afetiva.

Para a próxima edição, o estabelecimento que recebe a feira é Café Oyá (CLN 109), de gastronomia à base de plantas. Mais do que alimentação orgânica e saudável, a culinária baseada em vegetais promove a libertação animal e o respeito ao planeta. Conceitos que se alinham à produção de cerâmica artística e utilitária.

A cozinha do Café Oyá é genuinamente brasiliense, com inspiração em pratos típicos do Nordeste, assim como da África. Os itens do cardápio são um convite a saborear recriações da culinária tradicional, fundamentada em memórias afetivas e culturais.

Participam desta segunda edição da Feira Itinerante de Cerâmica Autoral os e as artistas: Andrea Alfaia (@alfaiaceramica); Débora Amorim (@amor_im.ceramica); Diego Moreira (@atelie.lama); Henrique Ervilha e Camila Costa (@somaceramica); Lucina Cosati (@luciana_cosati_); Rodrigo Machado (@esbarroceramica); Rui Araújo e Otávio Marangoni (@atelie.ara); e Sara Rosa (@ceramicalunar).

Serviço:

2ª Feira Itinerante de Cerâmica Autoral

Local: Café Oyá

Endereço: CLN 109 Bl. A Lj. 60, Asa Norte – Brasília

Dia: 12/02 Sábado

Horário: das 11h às 20h

Ingresso: entrada franca

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Informações: (61) 9.8654.2569