Feira de pães e vinhos chega à segunda edição

‘ARTeira’ é realizada na próxima sexta-feira, com entrada gratuita, no 365 Collab & Coffee

O espaço 365 Collab & Coffee (402 Sul) promove, na próxima sexta-feira (26), a segunda edição da Feira ARTeira, a partir das 16h. Com entrada gratuita, o evento busca valorizar e incentivar o pequeno produtor, bem como fomentar o comércio local.

Nesta edição especial, a feira evidencia a gastronomia e a produção local. Os destaques são os pães e vinhos produzidos no Distrito Federal e região. O público pode aproveitar o final do inverno e saborear deliciosos quitutes, como queijos, geleias e antepastos. Além disso, o evento conta com peças decorativas e outros utensílios produzidos por artesãos de Brasília.

Serviço

365 Collab&Coffee

Feira ARTeira: 26/08 (a partir das 16h)

Onde: CLS 402 Bloco A Loja 15 – Asa Sul

Mais informações: @feira_arteira