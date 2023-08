Feira da Uva e do Vinho começa nesta sexta-feira

O evento vai até o dia 13, de forma gratuita e classificação livre, e inclui uma programação especial com fazendinha e parque de diversões para as crianças

Com artistas do sertanejo nacional, gastronomia, artesanato e floricultura, a Feira da Uva e do Vinho de Brasília começa na próxima sexta (4), às 19h, no Parque de Exposição de Planaltina, DF. O evento vai até o dia 13, de forma gratuita e classificação livre, e inclui uma programação especial com fazendinha e parque de diversões para as crianças. A feira vai contar com cerca de 300 expositores.

Eduardo Campos, presidente da Associação Cresce DF, ressalta que no período da pandemia, os produtores de uva ficaram preocupados sem saber o que fazer com a safra, e então foi criado o projeto para poder colocar em um espaço, o consumidor e o produtor. Ele explica que a princípio a missão da Associação sempre foi identificar as demandas na sociedade e tentar provocar o Estado ou iniciativas privadas a atendê-las, e foi assim com a Feira da Uva, para valorizar os produtores locais e promover o enoturismo em âmbito nacional.

A expectativa para esse ano é alta, porque em 2022, foram em média quase 54 mil pessoas no decorrer dos sete dias da feira. “Esse ano a expectativa, pela forma como a feira está sendo procurada pelos expositores em geral, entendemos que o evento vai ser maior que nos outros”, aponta. Eles esperam receber cerca 25 mil pessoas por dia.

Quem for ao evento poderá comprar a fruta e vinhos coloniais e finos. Além de ter a oportunidade de consumir produtos, como sucos, geleias, bolos, cucas, licores, doces, queijos e embutidos, que também serão comercializados no espaço. A feira vai contar com salões de artesanato, floricultura, agricultura familiar e praça gastronômica. A programação inclui uma exposição de animais (Fazendinha) e parque de diversões. Eduardo conta que o espaço para as crianças, não vai ser para que elas usem os animais, mas para conhecer o processo e do que se trata a fazendinha.

A programação conta ainda com performances de artistas locais e nacionais na Arena Uva Music, a partir das 23h com muito sertanejo e piseiro. Dentre as atrações confirmadas estão a cantora Luiza Martins e as duplas George Henrique e Rodrigo, Rick e Renner, Guilherme e Santiago, Zé Mulato e Caciano, Di Paullo e Paulino, e Rio Negro e Solimões.

Foco no enoturismo

Algumas das principais regiões de produtores da fruta e do vinho, são Planaltina, Sobradinho, Fercal, Brazlândia e o PAD-DF, que resultam em cerca de 270 toneladas de uva ao ano, segundo o Governo do Distrito Federal. Entre 2018 e 2021, o número de produtores aumentou 122% (passou de 18 para 40), e a área plantada teve uma expansão de 62% (de 45,77 hectares para 74,56 hectares).

Eduardo conta que a ideia é consolidar a feira, para que ela seja tão grande quanto a Festa do Morango. “A gente tem o foco no enoturismo, e focamos nas pessoas que vão em busca de saborear um vinho de uma região específica, a feira tem o objetivo de proporcionar às pessoas um vinho diferente de outras regiões”.

O evento conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, Secretaria de Turismo do DF, Superintendência da Agricultura e Pecuária do DF, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Administração Regional de Planaltina, La Priori, Sicoob Credibrasília, Supermercado Baratíssimo e Onitel.

Serviço

3ª edição da Feira da Uva e do Vinho de Brasília

Data: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2023

Hora: 10h, aos sábados e domingos; 18h, quarta a sexta (Shows todos os dias, das 23h à 1h, com praça de alimentação aberta)

Local: Parque de Exposições de Planaltina – ao lado do campus da UnB

Entrada gratuita e classificação livre