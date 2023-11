Feira da Gestante começa nesta quarta-feira (29)

Com cerca de 40 expositores, o evento reúne marcas nacionais e internacionais, com itens à venda a partir de dois reais

Brasília recebe, de 29 de novembro a 3 de dezembro, a 6ª edição da Feira da Gestante — a última de 2023. Com cerca de 40 expositores, o evento reúne marcas nacionais e internacionais, com itens à venda a partir de dois reais. A feira será realizada no Pátio Brasil Shopping, com entrada gratuita.

Durante o evento, as mamães poderão aproveitar o melhor da moda gestante, kits de berço, itens para passeio e amamentação, cintas modeladoras, carrinhos de bebê, papel de parede e móveis, além de serviços como fotógrafos especializados em ensaios de gestante, pós-parto e recém-nascidos, e personalização de produtos, como bordados.

A porta-voz do Grupo Mega, organizadora do evento, Eliane Maroni destaca os preços baixos da Feira da Gestante. “Por exemplo, há itens que podem ser encontrados por R$ 10 no nosso evento que custam cerca de R$ 29,90 em lojas convencionais. Sem falar, é claro, na vantagem de montar o enxoval completo no mesmo lugar, podendo ver e tocar os produtos”, pontua.

Serviço

6ª Edição da Feira da Gestante – Brasília

De 29 de novembro a 3 de dezembro

No Pátio Brasil Shopping – SCS, quadra 7, bloco A – Asa Sul, Brasília-DF

Horários: quarta a sexta-feira, das 12h às 21h; sábado e feriado, das 10h às 21h; domingo, das 13 às 19h

Entrada franca

Mais informações: (21) 96753-9306 / @feiradagestante.brasilia