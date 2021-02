Feira da Garrafeira inicia homenagens ao mês da mulher

Espaço na 215 sul recebe neste sábado (27) violinista Marcos Brum, que performará clássicos da música erudita e MPB

Iniciando as homenagens ao mês da mulher, a Feira da Garrafeira recebe, neste sábado (27), o violinista brasiliense Marcos Brum, que trará um repertório variado, passeando entre o clássico e o MPB. Na apresentação, que durará cerca de duas horas, composições de Bach, Mozart, Vivaldi e Brahms, além dos grandes nomes da música popular brasileira.

A ideia de levar uma programação musical ao evento começou recentemente, e tem dado muito certo. O sucesso entre os clientes fez com que os organizadores optassem por levar, em mais esta edição, um músico para encantar o dia. Segundo Beatriz Schwab, empresária e uma das idealizadoras da feira, o objetivo, além de agregar a parte cultural com as novidades dos expositores, é de embalar a força das mulheres.

O espaço fica na 215 sul, ao lado da loja de vinhos A Garrafeira, do empresário Carlos Medeiros, que está no mercado de vinhos há quase quatro décadas. Dos 20 expositores já confirmados, os produtos são variados, sem falar nas degustações: embutidos, doces, salgados, flores, vinhos, espumantes e cosméticos. As banquinhas trazem opções de presentes para diversos tipos de pessoas e possibilitam que o cliente compre dos pequenos empresários. O espaço é aberto e segue todas as medidas de segurança necessárias.

Serviço:

Feira da Garrafeira

Local: 215 sul – blocos A e B (na loja de vinhos A Garrafeira)

Horário: das 10h às 14h30

Contatos: (61) 99333-3550 / (61) 3346-6405

Todos os sábados