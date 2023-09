Feijoada e Samba do Ilê Axé T’Ojú Labá retorna ao Calaf neste sábado (23)

Os ingressos custam a partir de R$ 20, no Sympla, com preços sujeitos a alteração. Haverá opção vegana de feijoada

Neste sábado (23), o Calaf recebe mais uma edição da Feijoada e Samba do Ilê Axé T’Ojú Labá. A festa começa a partir das 12h, com o grupo Filhos de Dona Maria e convidados. A tarde também conta com apresentação do Afoxé Ogum Pá.

Os ingressos custam a partir de R$ 20, no Sympla, com preços sujeitos a alteração. Haverá opção vegana de feijoada. Crianças entre 8 e 12 anos pagam metade do valor. O local está sujeito a lotação.

Criado em 2011, Filhos de Dona Maria já se apresentou em diversos palcos do Brasil e exterior. Além de Brasília, Amílcar Paré e Khalil Santarém se apresentaram na Chapada dos Veadeiros (GO); em Recife e Olinda (PE); e no 9º Festival Nacional de Cultura de Moçambique. Afilhado do tradicional Afoxé Alafin Oyó, de Olinda (PE), o Afoxé Ogum Pá tem colocado o candomblé e a cultura de matriz africana nas ruas de Brasília desde 2017. Com cerca de 20 integrantes nas alas de canto, percussão e balé, o Afoxé Ogum Pá possui um repertório de músicas populares e autorais tradicionais do ritmo Ijexá.

Todo valor arrecadado na Feijoada e Samba do Ilê Axé T’Ojú Labá é revertido para o terreiro.

Serviço:

Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá

Sábado, 23 de setembro

A partir das 12h

Feijoada servida de 12h30 às 15h

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla. Preços sujeitos a alteração