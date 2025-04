Fé, dor e esperança no caminho da cruz

Com o coração pulsando fé e emoção, moradores do Distrito Federal se preparam para vivenciar, mais uma vez, os passos de Jesus rumo à cruz. As tradicionais encenações da Paixão de Cristo em Planaltina-DF e São Sebastião-DF movimentam milhares de fiéis e marcam o calendário religioso da capital federal, unindo história, espiritualidade e pertencimento.

No alto do Morro da Capelinha, a cidade de Planaltina recebe a 52ª edição da Via-Sacra, considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal. A expectativa é de público recorde, estimado entre 100 mil e 150 mil pessoas. A programação iniciou na noite dessa quinta (17), com a celebração da Última Ceia e do Lava-pés, e atinge seu ápice nesta sexta-feira (18), com a encenação que percorre 800 metros e revive, em 14 estações, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo, que envolve cerca de 1,5 mil voluntários entre atores e técnicos, começa às 16h e será precedido, às 15h, pela Celebração da Cruz, conduzida pelo Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), Claudio Abrantes, a Via Sacra é mais que tradição: é parte da sua história pessoal. “Interpretei Jesus Cristo durante anos e atuei na organização do evento. Neste ano, volto ao palco como apóstolo, com o coração grato. Essa celebração toca nossa alma e movimenta a cultura e a economia criativa do DF”, afirma. O impacto do evento também é sentido no turismo religioso. Segundo o secretário da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), Cristiano Araújo, a encenação reafirma a conexão entre os moradores e suas raízes. “No ano em que Brasília completa 65 anos, a Via Sacra celebra nossa fé e identidade”, diz.

Amor ao Cristo crucificado

Yohanna Hanani, intérprete de Maria Madalena e Coordenadora do espetáculo Via Sacra das Crianças, vive a personagem com profunda entrega espiritual. “Santa Maria Madalena tornou-se parte da minha rotina de oração. A preparação começa ao longo do ano com estudo bíblico e histórico”, conta. A atriz, que também participa de pastorais e momentos de oração com o grupo, fala sobre a conexão criada nos bastidores. “Nos tornamos uma família. Compartilhamos aniversários, terços e celebrações. A fé nos une”, diz. O momento mais desafiador, segundo ela, é o Calvário. “Transmitir o amor de Madalena ao mestre crucificado é muito forte, exige entrega total como atriz e como cristã”, revela com muita emoção.

A fiel Maria de Nazaré, 54, acompanha a Via Sacra há duas décadas. Para ela, o mais impactante é ver a caminhada de Jesus retratada de forma tão real. “Sinto a dor dele na pele. Choro, rezo e renovo minha fé. A Via Sacra faz parte de mim, é o meu momento sagrado do ano”, declara Maria. Este ano, o tema da celebração é “A cruz é o caminho para a verdadeira esperança”, em sintonia com o Jubileu da Esperança, proclamado pelo Papa Francisco. “Essa mensagem me inspira a viver com humildade e esperança. Jesus morreu por nós. Devemos amar o próximo e praticar o bem”, completa Maria.

Segurança, mobilidade e hidratação

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) prepara um esquema especial com policiamento a partir das 6h. A Cidade de Segurança contará com atendimento médico, apoio tático e policiamento ostensivo. Objetos de vidro estão proibidos e o uso de drones não autorizados será vetado. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai alterará o trânsito na DF-230, que funcionará em sentido único a partir do meio-dia, facilitando o acesso ao Morro da Capelinha. Serão dois pontos de entrada: um exclusivo para pedestres e veículos credenciados; outro, para ônibus e transporte coletivo. O diretor de fiscalização do Detran-DF, Glauber Peixoto, orienta: “Chegue cedo, estacione de forma segura e respeite os pedestres.”

No “Vai de Graça” a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) para atender ao público reativou quatro linhas de ônibus extras que vão operar das 10h às 22h, saindo de Sobradinho II, Plano Piloto e Planaltina. Com previsão de calor e pancadas de chuva à tarde, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) vai distribuir mais de 25 mil litros de água potável. Haverá seis pontos fixos, caminhões-pipa e distribuição de copos envasados. A companhia recomenda que cada pessoa leve sua garrafa reutilizável para reduzir resíduos. Além disso, o Corpo de Bombeiros do DF e a Secretaria de Saúde do DF montarão postos de atendimento emergencial com ambulâncias, resgate e suporte pré-hospitalar.

Celebrando fé, cultura e tradição

O Morro Bela Vista, em São Sebastião, também será palco da fé cristã, a encenação da Paixão de Cristo realizada pelo Instituto Cultural Chinelo de Couro, chega à sua 33ª edição. O evento gratuito deve reunir mais de 10 mil pessoas e contará, além da encenação principal às 17h30, com a tradicional Celebração do Beijo da Cruz às 15h. Com beleza cênica e forte envolvimento comunitário, mais de 170 pessoas atuam diretamente na montagem do espetáculo, apoiado pela Secec-DF e pela Paróquia Santo Afonso.

Presente no calendário oficial do DF desde 2008, a Via Sacra é também um projeto de cidadania e formação cultural. Jovens da região participam de oficinas e vivências teatrais que os preparam para atuar no elenco ou nos bastidores, promovendo inclusão, expressão artística e desenvolvimento social em um dos territórios mais vulneráveis do Distrito Federal. “É nossa maneira de honrar o Cristo e celebrar a união da comunidade por meio da arte e da espiritualidade”, resume Gildivan Rodrigues, presidente do Instituto Chinelo de Couro.