Família Gil é destaque na programação do Na Praia

Gilberto Gil e a banda Gilsons se apresentam nesta sexta (1º). Ainda tem trap e sertanejo no sábado e domingo, respectivamente

A décima semana do Na Praia 2023 tem como destaque a família Gil! Gilberto Gil e a banda Gilsons desembarcam em Brasília neste fim de semana para tocar no festival.

A banda Gilsons é formada pelas “crias” de Gilberto Gil: José Gil (filho) Francisco Gil e João Gil (netos). Os artistas se apresentam na sexta-feira (1º).

No sábado (2), é dia de trap com L7nnon, Filipe Ret, Xamã e Papatinho.

No domingo (3), mais uma vez o Na Praia encerra o fim de semana com sertanejo. Ícaro & Gilmar, Luan Pereira, Guilherme & Santiago e Eduardo Costa trazem a Brasília o melhor do modão, além de sucessos mais recentes.

Os ingressos para todos os shows podem ser garantidos pelo app/site R2 com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 17 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

