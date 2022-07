Falamansa sobe ao Palco do Hot Park nesta sexta-feira

O show da banda acontecerá às 12 horas no dia 8 de julho; A apresentação faz parte do Arraiô, evento temático que vai até o final de julho

A Banda Falamansa, que mistura o carisma e a alegria do forró jovem, se apresentará no palco principal do Hot Park, no dia 08 de julho, às 12h. A apresentação faz parte do Arraiô, um evento temático que começou em junho e irá até o final de julho, ressaltando as raízes desse ritmo tão brasileiro e que é a cara da celebração junina em todo o país.

Para curtir o show, basta estar hospedado em algum dos hotéis do Rio Quente Resorts ou ser um day use do Hot Park.

Programação do Arraiô:

Rio Quente

Diariamente (18h): Música ao vivo no Parque das Fontes

Diariamente (19h): Música ao vivo no palco Asa Branca na Quermesse (Hotel Pousada)

Todas as quartas e sábados (20hrs): Quadrilha Forróbodó

Todas as terças (21h15): Espetáculo Forrózuando no Toldo do Bosque

Além disso, pelo resort estão acontecendo diversas atividades como Espaço da ‘Zooeira’ com brincadeiras típicas; Correio Elegante; Oficina de música infantil; Barraquinhas com comidas típicas;Concurso Rei e Rainha do Milho; Esquetes Arraiô e Zumba kids Arraiô.

Hot Park

Todas as Terças e Sextas (11h): Quadrilha Aquática (baile junino na piscina do Pier Point).

Todas as Terças, Quintas (de funcionamento do parque) e Domingos (13h): Show Sertanejo e Forró na Praia do Cerrado.

Itinerantes no Hot Park: Charadas e Desafios Juninos envolvendo o público do parque.

Blitz Junina no Hot Park: Inesperadamente toca uma música junina e os botos surgem com um baú de adereços para improvisar uma grande quadrilha junina.

*sujeita à alteração*

Para saber mais sobre os pacotes e vivenciar o “Arraiô”, basta acessar os respectivos sites dos destinos.

Rio Quente

Entre as vantagens na hora da compra estão:

● 10% de desconto para hospedagens de 4 noites ou mais;

● 5% de desconto no pagamento à vista;

● 10% para compras antecipadas 60 dias;

● Parcelamento em até 12x.