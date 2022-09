Face Musical recebe Martinha do Coco no Sesc Garagem

Projeto é liderado pelos músicos Victor Angeleas e Márcio Marinho. A festa está marcada para o dia 9 de outubro, com entrada franca

Programado para acontecer em outubro, o quarto e último bloco do projeto Face Musical Brasília chega para abrilhantar os palcos do Sesc Garagem, localizado na 913 Sul, no dia 9 de outubro. Dividido em duas sessões, o evento receberá o público brasiliense às 16h e às 19h. No primeiro momento, a grande atração é o violonista Alberto Salgado. Para completar o time, Martinha do Coco e o grupo Surdodum (projeto brasiliense de pessoas surdas ou com algum grau de surdez), sobem ao palco localizado no centro da capital federal.

Na segunda sessão, que ocorrerá a partir das 19h, a principal atração é a cantora e compositora baiana Rosa Passos. Com participação do Face Quarteto, Marcelo Café e do precursor do rap Gog, os shows noturnos prometem encerrar com chave de ouro a edição de 2022 do projeto.

Mas essa não é a primeira vez que os artistas se reuniram em prol da arte. Em junho, no lançamento do projeto, a mestre Martinha e o grupo Surdodum tocaram no Sesc Taguatinga, enquanto o Face Quarteto, GOG e Marcelo Café tocaram no Sesc Ceilândia, no mês seguinte.

No segundo fim de semana de outubro, eles retornam aos palcos para a gravação do show e produção de um álbum com 8 músicas que será distribuído no Spotify, Deezer e Youtube Music. Com entrada gratuita, os interessados devem retirar os ingressos por meio da plataforma Sympla.

Liderado pelos músicos Victor Angeleas e Márcio Marinho, o Face Musical Brasília trata-se de um projeto composto por um conjunto de ações que visam promover o encontro de artistas do DF, como forma de homenagear Brasília, por meio de apresentações musicais e atividades culturais.

Serviço

Face Musical reúne artistas no Sesc Garagem

9 de outubro

Sesc Garagem, 913 Sul

16h | Alberto Salgado, Martinha e Surdodum

19h | Rosa Passos, Gog, Face Quarteto e Marcelo Café