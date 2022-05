FAC leva Cantoria de Repente, Literatura de Cordel, Música Sertaneja, para espaços públicos

Vertentes artísticas de importante representatividade no Nordeste e Centro Oeste juntas em eventos gratuitos

Moradores do Guará, Vicente Pires e Taguatinga poderão, entre os dias 26 de maio e 25 de junho, conferir, em um único evento, apresentações artísticas que levam ao palco a cultura popular de duas regiões do Brasil e que têm raízes no DF.

Que o nosso quadradinho é um retrato de vários brasis, é certo para todo mundo. Pois foi com a intenção de promover o encontro entre duas culturas interioranas, que Rafael Silva criou o Sertanejão com Repente.

Por feiras e espaços culturais, o projeto realiza seis ocupações artísticas levando música, literatura e artes visuais de graça para a população. Entre as atrações que engrandecem a programação estão os repentistas Valdenor de Almeida, Chico de Assis e João Santana, as poetas Margô Oliveira e Lília Diniz, o cordelista Donzílio Luiz de Oliveira e o cantor sertanejo Rafael Silva, acompanhado de banda.

Os locais escolhidos para os shows são conhecidos dos moradores de cada região. Em Taguatinga, o Sertanejão com Repente vai acontecer no Teatro da Praça e no Espaço Invenção Brasileira do Mercado Sul. No Guará, sua Feira Permanente será o palco. Enquanto em Vicente Pires, o projeto vai ocupar a Feira do Produtor.

Promover o acesso e divulgar arte e cultura, é um dos objetivos do projeto. Com isso, algumas apresentações ocorrerão no período da tarde e outras à noite, o que amplia o público. E em todas, livretos de cordel, com capa em Xilogravura, serão distribuídos gratuitamente.

Programação:

Sertanejão com Repente

26/05, às 20h, no Espaço Invenção Brasileira do Mercado Sul, em Taguatinga

11 e 12/06, às 09h, na Feira do Produtor, em Vicente Pires

18 e 25/06, às 10h, na Feira do Guará

Última apresentação com local e horário ainda a serem confirmados