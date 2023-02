Fábio Rabin traz a Brasília seu novo show

“Muita Treta” é o nome do sexto espetáculo de stand up do comediante

O humorista Fábio Rabin traz a Brasília, no dia 19 de março, o novo show “Muita Treta”. É o sexto espetáculo de comédia de Rabin. O local será o Teatro Caesb, em Águas Claras, e os ingressos já estão à venda. O que antes já estava “Embaçado” agora se tornou pior. Até 2020 a vida estava nos trilhos e a carreira ia muito bem, até que dois fatos fizeram a vida virar de cabeça pra baixo: A descoberta terrível de uma doença em sua esposa e uma pandemia. Fatores que, combinados, poderiam destruir a vida de qualquer ser humano, mas que neste caso se tornaram exemplo de luta, superação e, é claro, novas piadas. “O ‘Muita Treta’ é um show de comédia stand up, mas é também um desabafo, sobre um tempo estamos passando, de pensamentos insanos, ideias absurdas e uma sociedade doente. Então, a melhor arma pra enfrentar o ódio e o clima pesado é sem dúvida o bom humor e o espírito leve. Afinal de contas, se a vida nos leva pra baixo é necessário respirar, entender o que tá rolando e finalmente voltar a subir”, conta Rabin. Serviço

Fábio Rabin em “Muita Treta”

19 de março

A partir das 19h

Teatro Caesb – Av. Sibipuruna, Águas Claras-DF

Ingressos a partir de R$ 70 na Viva Paleteria (Liberty Mall) e no site Ingresso Digital

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (61) 99212-9500 ou (61) 98109-9080