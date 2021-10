Exposição: Caça F-39 Gripen aterrissa no Parkshopping

Réplica em tamanho real do novo caça multimissão da FAB está aberta à visitação no interior do centro de compras e experiências

Atenção brasilienses, pouso autorizado! Está aberta a temporada de visitação à réplica do F-39 Gripen, o mais novo integrante da frota de caças da Força Aérea Brasileira. A exposição do exemplar em tamanho real do caça multimissão será mais uma experiência incrível que aterrissa no ParkShopping, em outubro. Os visitantes poderão conhecer detalhes surpreendentes da aeronave revolucionária, entrar na cabine, conversar com oficiais da FAB e ficar por dentro de funcionalidades estratégicas do F-39. O modelo para exibição é feito de fibra de vidro, madeira e metal.

O painel pode ser ligado, permitindo que os visitantes deixem a imaginação voar! Também em exposição estarão os protótipos de alguns armamentos que podem ser utilizados no caça. O F-39 Gripen de demonstração fica no 2º Piso do ParkShopping, em frente à C&A, de 9 a 24 de outubro. A visitação é gratuita e pode ser realizada no horário de funcionamento do shopping, o uso de máscaras é obrigatório e o acesso será controlado para evitar aglomerações. Para entrar no F-39 como se você fosse piloto é necessário agendar com antecedência. O agendamento para turmas de até três pessoas garante a visitação à cabine, em companhia de um oficial da FAB. A visita tem duração de 10 minutos. A marcação deve ser feita exclusivamente pelo App Multi, disponível gratuitamente para Android e IOS.

Novos desembarques na FAB

A primeira aeronave multimissão F-39 Gripen chegou ao Brasil em setembro de 2020, após ter sido transportada em um navio, de Norrköping, na Suécia. Mais duas devem aportar em solo brasileiro no início de 2022, e outras duas desembarcam no decorrer do primeiro semestre do ano que vem.

Desde a assinatura do contrato de aquisição de 36 caças, em outubro de 2014, um Programa de Transferência de Tecnologia, que fornece à indústria aeroespacial brasileira a tecnologia e o conhecimento necessários para manter e desenvolver o F-39 Gripen no país, vem sendo executado. Entre as áreas contempladas, estão o treinamento teórico, programas de pesquisa e tecnologia, treinamento on-the-job na Suécia, desenvolvimento e produção. O caça iniciou a fase de ensaios em voo supersônico no Brasil no início de março de 2021.

Caça F-39 Gripen. Foto: Sgt. Johnson/ Força Aérea Brasileira

Voando alto

O F-39 Gripen é um caça de última geração e, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), incluirá o Brasil no seleto grupo de operadores de aeronaves de alta tecnologia. Os 36 F-39 Gripen substituirão os F-5M e A-1M em operação na FAB, representando uma revolução na capacidade de combate centrada em rede, equiparando-a às mais modernas Forças Aéreas do mundo. O F-39 Gripen é um avião com completo sistema de combate e funcionalidades que extrapolam as capacidades de qualquer outra aeronave já operada pela FAB. O supersônico realiza, quase que simultaneamente, vários tipos de missões. É um caça que redefine as regras do jogo. Diferentemente de muitos em operação, o F-39 é atualizado com um middle life update, ou seja, com versões de software sem a necessidade de modernizar ou modificar estruturalmente a célula em si, de acordo com informações da Força Aérea Brasileira.

O F-39 Gripen também é equipado com o único radar AESA de segunda geração do mundo, o ES 05 Raven, que garante vantagem em termos de noção situacional. Os pilotos operacionais da FAB estão em processo de formação na Suécia para comandar os caças em suas missões. O F-39 Gripen é um modelo supersônico monomotor projetado para missões ar-ar, ar-mar e ar-solo, sob quaisquer condições meteorológicas. Ele é considerado um dos caças mais ágeis em combate na atualidade, ao combinar um avançado layout aerodinâmico e uma configuração canard-delta com um sistema triplex de controle de voo fly-by-wire digital.

A exposição da réplica do supersônico no ParkShopping traz ao público nuances do cenário da aviação e do trabalho que é realizado pela Força Aérea Brasileira. Além de apresentar a modernidade dos equipamentos operados pela FAB e sua capacidade operacional, a exposição do F-19 Gripen no ParkShopping celebra o Mês da Asa, em que a FAB comemora o Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira, em 23 de outubro.

Em 2021, a FAB comemora 80 anos de criação (1941-2021). Totens com a história e curiosidades sobre a Força Aérea Brasileira estão em exposição no corredor da Entrada E do ParkShopping, em frente à Diesel.

Mais informações sobre o Programa Gripen Brasileiro em: https://www.saab.com/pt-br/markets/brasil/gripen-para-o-brasil

Serviço

EXPOSIÇÃO CAÇA F-39 GRIPEN FAB

Onde: ParkShopping, 2º Piso, em frente à C&A

Quando: de 9 a 24 de outubro

Horários:

Para contemplar a exposição:

De segunda-feira a sábado das 10h às 22h

Domingos e feriado das 14h às 20h



Para visitar o cockpit:

De segunda-feira a sábado das 18h às 22h

Domingos e feriado das 16h às 20h

Visitação ao cockpit: agendamento exclusivo via App Multi, disponível gratuitamente para Android e IOS

Capacidade: cada turma de visitação agendada é composta por até três pessoas. Os visitantes serão acompanhados por um oficial da FAB.

Duração da visita: 10 minutos

Exposição gratuita