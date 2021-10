28ª EXPOTCHÊ começa no próximo dia 5

A 28ª EXPOTCHÊ acontecerá no pavilhão de exposições do parque da cidade, de 5 a 14 de novembro de 2021. Confira a programação completa!

A maior feira de artigos gaúchos fora do Rio Grande do Sul está de volta a Brasília em edição especial de Natal. A tradicional EXPOTCHÊ chega à 28ª edição reproduzindo o espírito natalino das cidades gaúchas no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, de 5 a 14 de novembro. Com um novo formato, devido à pandemia, o evento será preparado para receber o público de forma segura e terá muitas atrações culturais e gastronômicas. A começar pelo tradicional circuito de estandes de expositores gaúchos com artigos de lã e couro, artesanato e o imperdível cardápio de vinhos, pães, chocolates, embutidos, queijos e outras delícias do estado.

Ao longo de dez dias, será possível participar de apresentações de temática natalina, assistir a grupos de dança e música tradicional gaúcha, show de malabarismo, além de visitar uma mega brinquedoteca especialmente criada para a criançada se divertir. A ambientação da feira reproduz a beleza do Natal nos municípios do Rio Grande do Sul, que atraem milhares de visitantes todos os anos. Haverá um presépio em tamanho real, neve artificial, mais de 80 árvores decoradas, túnel de luz e a Floresta do Natal, além da visita de Papai Noel.

Como ocorre em todos os anos, a EXPOTCHÊ vai dedicar uma programação à valorização e promoção da cultura, da arte e da gastronomia que caracterizam o Rio Grande do Sul. Este ano, a programação cultural terá como convidado

especial o artista circense Gustavo Olitta. Ele vai apresentar o espetáculo “Equilibra”, que combina malabarismo, dança, pirotecnia e tecnologia, com o uso de objetos luminosos. Outra presença marcante será a do grupo Tholl. A trupe circense do município de Pelotas apresenta seu balé acrobático em sessões diárias do espetáculo “No Natal Daquele Ano”. Na mesma temática, corais de igrejas do Distrito Federal levam ao evento canções natalinas.

Convidado frequente da EXPOTCHÊ, o Grupo União Gaúcha reveza músicas tradicionalistas com temas de Natal, para compor a ambientação desta edição. Os shows musicais e teatrais serão realizados em dois palcos: Palco Regional e Palco Principal. Será possível conferir todo o talento da cantora Luiza Barbosa, que encantou o Brasil como finalista do The Voice Kids 2019, e do célebre Capitão Faustino, nome de destaque da música tradicional gaúcha. Além deles, o evento volta a contar com os grupos de dança e de música dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) do DF, que se apresentarão no espaço do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Centro-Oeste (MGTPC).

A feira vai funcionar de segunda a sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e domingos, das 11h às 23h. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia, válida para pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças de 8 a 12 anos, estudantes e professores) e podem ser comprados com antecedência através do site da feira, www.expotche.com.br. Diariamente, na primeira hora de funcionamento do evento, a entrada será gratuita. Crianças de até sete anos de idade não pagam entrada. Ingresso gratuito também para quem for pilchado.

28ª Edição da EXPOTCHÊ. Foto: Divulgação

A feira

Realizada anualmente desde 1992, a 28ª edição da EXPOTCHÊ é uma realização do Instituto Idheias, com produção da Rome Eventos, e chega a Brasília na esteira da retomada paulatina do setor de eventos. Anualmente, cerca de 200 expositores (em sua maioria do Rio Grande do Sul) ocupam uma área média de 27 mil metros quadrados do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade com estandes destinados a roupas, calçados, artesanato, produtos coloniais, muitos deles produzidos por pequenos produtores.

A EXPOTCHÊ é a feira mais tradicional do DF. Aconteceu ininterruptamente por

27 anos e só não teve a edição do ano passado devido às restrições da pandemia. Em seus dez dias de realização, o evento gera mais de 3.000

empregos diretos e contrata aproximadamente 40 empresas locais para prestação de serviços. Em foco estão produtos como couro, lã, malhas, calçados, acessórios, roupas de cama, mesa e banho, pijamas, jaquetas, bolsas, delícias da culinária gaúcha, vinhos, chocolates, queijos, salames e toda uma infinidade de produtos.

Além disso, empreendimentos representantes de 14 municípios do Rio Grande do Sul, irão proporcionar uma festa de sabores aos frequentadores com produtos da agricultura familiar. Dentre os insumos, estão o charque de Hulha Negra; o mel e o própolis de Venâncio Aires; os embutidos artesanais de Nova Bassano; os salames e queijos temperados e coloniais de Farroupilha; os licores e cachaças de Bento Gonçalves e de Harmonia; os vinhos orgânicos de Garibaldi; as nozes de Arroio do Tigre; as frutas e sucos de Dois Lajeado; as geleias, pastas e molhos de Paraí; a erva mate de Ilópolis; e os açúcares, rapaduras e melados de Santa Clara do Sul. Além dos alimentos, estarão à mostra vários itens do vestuário, como ponchos e produtos de lã de ovelha de Bagé, e do artesanato tradicional da fronteira gaúcha.

Sustentabilidade

Ao longo de todas as suas edições, a EXPOTCHÊ tem adotado boas práticas ligadas à temática da sustentabilidade. Neste ano, contudo, a feira cria um compromisso ainda maior a partir do amadurecimento dessa visão estratégica. Para esta edição, o evento se inspira nos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU para gerar tomada de consciência ambiental por meio de ações educativas e da implementação de um plano de boas práticas, tendo em vista produzir também um legado social.

Deste modo, a EXPOTCHÊ conta com campanhas no local do evento e nas redes sociais voltadas tanto para o público como para expositores e fornecedores. Serão iniciativas que vão desde o uso prioritário de iluminação de LED, para redução do consumo de energia, a medidas de redução e gerenciamento seletivo de resíduos.

No entanto, as ações também visam gerar sustentabilidade no aspecto social, com a inclusão de jovens, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+ nas diversas áreas da produção e com o fortalecimento da economia local, por meio da valorização e contratação de micro e pequenos empreendedores da região.

Dentre as iniciativas, há, por exemplo, o Espaço Rome Cidadania, que permitirá inclusão gratuita de projetos e de empreendedores ecossociais do DF para a comercialização de seus produtos e serviços.

Ao final, a expectativa é gerar um diagnóstico ambiental simplificado para criação de um “T0” (T zero, um ponto de partida) com indicadores de ecoeficiência e elaborar e disseminar um relatório de sustentabilidade, com indicação das ações realizadas e resultados alcançados.

Espaços e praças

A EXPOTCHÊ criou ambientes especiais para destacar produtos que caracterizam o Rio Grande do Sul e para recriar o cenário natalino típico da região.

ESPAÇO TCHÊ BIER

Um dos locais mais agitados e agradáveis do evento, o Tchê Bier tem como principal atrativo a carreta Bier Station, com tonéis de chope para o público degustar.

PRAÇA DO VINHO

Espaço para a degustação de um dos mais celebrados produtos da região Sul do País, a Praça do Vinho este ano será conduzida pela Vinícola Garibaldi, trazendo seus melhores vinhos e espumantes e com uma grande variedade de rótulos, além de atividades relacionadas ao vinho. Os produtos estarão disponíveis para consumo em taças ou em garrafas a preços especiais.

PRAÇA DO PÃO

Espaço mais conhecido pelas tradicionais cucas, pães, chimias e geleias, produzidas por colonos da cidade de Presidente Lucena, sob o comando da chef Regina Schneider. Neste ano, amplia o cardápio para apresentar ao brasiliense os famosos biscoitos de Natal do Rio Grande do Sul. Mais de 50 mil cucas devem ser consumidas durante a Expotchê.

PRAÇA DO CHOCOLATE

Uma ilha inteira de chocolates, com o tradicional fondue de chocolate com morangos, chocolates em barra ou em vários formatos e com diversos recheios, para deliciar aos apreciadores.

PRAÇA DO CHIMARRÃO

Espaço destinado às ervamateiras, onde a mais tradicional bebida do RS é exibida em ornamentadas cuias de chimarrão.

Explicações sobre o beneficiamento da erva-mate e as diversas formas de preparação, que vão do tradicional mate ao tererê, permitem ao público visitante conhecer um pouco mais dos benefícios de consumo do produto. É um espaço para degustação e também para a compra dos melhores mates do RS.

PRAÇA DO PAPAI NOEL

Com um espaço decorado em alusão ao Bom Velhinho, a praça terá todo um esquema logístico para garantir a segurança das crianças que quiserem tirar fotos com Papai Noel, mesmo sem contato físico.

PRAÇA DO TCHEZINHO

Com um belo cenário composto por dois ursos gigantes, a praça terá um painel fotográfico e muita neve artificial para a criançada se sentir nos dias mais frios do Rio Grande do Sul.

GALPÃO GAÚCHO

Espaço ocupado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Planalto Central – MTGPC, que congrega os Centros de Tradições Gaúchas – CTGs da região e atua na preservação e difusão da cultura tradicionalista gaúcha. No espaço, a tradição estará representada através do Bolicho Campeiro, do Reduto do Chimarrão e do tradicional brechó de peças indumentárias gaúchas, como alpargatas, lenços, bombachas, vestidos etc.

Programação Cultural

Grupo Tholl – 28ª Edição da EXPOTCHÊ. Foto: Divulgação

05/11 – SEXTA

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional 19h40 – Apresentação de Coral Natalino – Palco Principal

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22h – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

06/11 – SÁBADO

12h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional

14h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Principal

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 18h30 – Apresentação de Coral Natalino – Palco Principal

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22h – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

07/11 – DOMINGO

12h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional

14h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Principal

16h – Grupo de Dança Sinuelo da Saudade – CTG PAD-DF – Palco Regional 17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h30 – Apresentação de Coral Natalino – Palco Principal

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Principal

22h – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

08/11 – SEGUNDA

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Luiza Barbosa (The Voice Kids) – Palco Principal 22h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22h30 – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

09/11 – TERÇA

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional 19h30 – Luiza Barbosa (The Voice Kids) – Palco Regional

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Capitão Faustino – Palco Principal

22h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22h30 – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

10/11 – QUARTA

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional 19h30 – Luiza Barbosa (The Voice Kids) – Palco Regional

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Capitão Faustino – Palco Principal

22h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22h30 – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

11/11 – QUINTA

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h – Capitão Faustino – Palco Principal

21h30 – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22 – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

12/11 – SEXTA

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 19h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional 19h30 – Apresentação de Coral Natalino – Palco Principal

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Principal

21h30 – Capitão Faustino – Palco Regional

22h – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

13/11 – SÁBADO

12h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional

14h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 16h – Capitão Faustino – Palco Principal

17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 18h30 – Apresentação de Coral Natalino – Palco Principal

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 22h – Grupo de Música União Gaúcha – Palco Regional

14/11 – DOMINGO

12h – Grupo de Dança União Gaúcha – Palco Regional

14h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional

16h – Grupo de Dança do CTG Estância Gaúcha 17h – Chegada do Papai Noel – Palco Principal

18h – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Regional 18h30 – Apresentação de Coral Natalino – Palco Principal

20h – Espetáculo “No Natal daquele Ano” – Circo Tholl – Palco Principal

21h30 – Espetáculo Equilibra – Gustavo Ollita – Palco Principal

SERVIÇO

Data: 5 a 14 de novembro de 2021

Local: Pavilhão do Parque da Cidade

Horário: 16h às 23h, de segunda a sexta; 11h às 23h, aos sábados e domingos.

Bilheteria: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)

Todos os dias na primeira hora do evento a entrada é franca (ou seja, das 16h às 17h, nos dias de semana, e das 11h às 12h, no sábado e domingo)

*Quem for pilchado não paga entrada