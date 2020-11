Exposição fotográfica sobre a presença negra em Brasília chega aos pontos de ônibus do Setor Comercial e Setor Bancário Sul

PUBLICIDADE

Após o sucesso em 2019, a cidade poderá visitar novamente a exposição histórico-fotográfica Reintegração de Posse: Narrativas da Presença Negra na História do Distrito Federal. A mostra ganhou novo formato e, a partir desta quinta-feira, 19/11, estará nos pontos de ônibus do Setor Comercial Sul (SCS) e Setor Bancário Sul (SBS) na Galeria dos Estados. Até fevereiro de 2021, as paradas vão abrigar outras histórias da gente negra do DF, convivendo em espaços sociais diversos, dando vida, cor e movimento à cidade desde a construção da nova capital do país.

Com coordenação geral e curadoria da mostra é de Ana Flávia Magalhães Pinto, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, a exposição nasceu como um projeto de iniciação científica e extensão acadêmica da universidade. Aproximadamente 20 mil pessoas já visitaram a obra que já esteve no Museu Nacional da República, Restaurante Universitário da UnB e no foyer da Câmara Legislativa do DF.

“A remontagem da exposição nesses dois movimentados pontos de ônibus é uma forma de homenagear mulheres e homens negros que, sendo a maioria da população do DF, têm dado vida a este território mesmo antes da inauguração de Brasília. A exposição é, portanto, um convite para que todos percebam o protagonismo de pessoas negras como sujeitos históricos do lugar que habitamos. Afinal, vidas negras importam aqui também”, considerou Ana Flávia.

A exposição é uma realização da Administração Regional do Plano Piloto com apoio da Embaixada da Bélgica no Brasil. A cerimônia de lançamento será na próxima quinta-feira, 19 de novembro, às 11h, na parada do Setor Comercial Sul.

Ampliação do acesso – De acordo com Ilka Teodoro, administradora do Plano Piloto, a Galeria dos Estados é um local simbólico. Recém inaugurado, o espaço integra um grande corredor que possui que registra o segundo maior fluxo de pedestres da região. “Ocupar as paredes das paradas de ônibus da Galeria é uma forma de ampliar e democratizar o acesso ao acervo de imagens que retratam a presença e relevância da população negra na construção e na história da capital”, conta

“A arquitetura monumental de Brasília remete aos grandes nomes que idealizaram e projetaram. Mas pouco se fala das histórias de quem permitiu a materialização desse sonho, colocando, literalmente, a mão na massa. Os trabalhadores e trabalhadoras da cidade poderão ver as histórias dos que os antecederam”, avalia Ilka Teodoro.

Reintegração de posse – A exposição histórico-fotográfica busca revelar a presença de pessoas negras em Brasília para além da figura do “candango”, personagem usual dos canteiros de obra e das narrativas sobre a capital. Tem como objetivo chamar atenção do público para os caminhos que essa população fez por Brasília e pelo DF, traçando estratégias de sobrevivência e enfrentamento ao racismo na cidade.

Serviço

Exposição histórico-fotográfica Reintegração de Posse: Narrativas da Presença Negra na História do Distrito Federal

Local: pontos de ônibus do Setor Comercial Sul (SCS) e Setor Bancário Sul (SBS) na Galeria dos Estados. De 19 de novembro de 2020 a 19 de fevereiro de 2020.

Mais informações: https://www.instagram.com/historianegradf/