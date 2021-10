Durante quatro dias, o público poderá conferir uma mostra inspirada na tradicional arte floral japonesa e participar de workshops gratuitos que ensinam técnicas de arranjos florais, caligrafia, desenho e pintura

De 14 a 17 de outubro, o Casapark recebe a 34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília, com 28 expositores da cidade que apresentarão 40 trabalhos feitos com flores e folhagens produzidas ou comercializadas no Distrito Federal. Com o tema “A ikebana unindo os continentes”, a mostra contará ainda com cinco grandes instalações representando os continentes com materiais de várias procedências. Durante o período da mostra acontecem workshops de arranjos florais, de desenho e pintura abertos ao público e gratuitos, mas sujeitos à disponibilidade de vagas. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, a mostra abre na quinta, 14, das 18h às 22h, na sexta e no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. O Casapark fica no SGCV Lote 22, Park Sul – Brasília. Telefone: (61) 3403-5300.

Segundo a presidente a presidente da Ikebana Sogetsu de Brasília, Zilá da Costa Raymundo, primavera em Brasília é tempo de ver a chuva cair, do verde cobrir os gramados, de compartilhar a beleza das flores e renovar as esperanças. A mostra apresentará as obras feitas por professores e alunos da Escola Sogetsu, com sede em Tóquio (Japão), e representa uma linha moderna da arte da ikebana. A presidente da escola ressalta que os artistas de Ikebana, procuram materiais diversos – caules, folhas, troncos e com destaque para as flores – para criar verdadeiras esculturas vivas, que embora efêmeras, são marcantes pela originalidade, beleza e simplicidade. A 34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília é realizada pela Ikebana Sogetsu Brasilia Branch, em conjunto com a Embaixada do Japão no Brasil.

Suzana Leal. Foto: Victor Gaite

F. Kotaka. Foto: Divulgação

F. Kotaka. Foto: Divulgação

Célia Auad. Foto: Victor Gaite

Workshops gratuitos

Ao longo do período da mostra, o Ikebana Sogetsu Brasilia Branch realizará workshops para ensinar não só sobre a ikebana, mas também sobre outras artes japoneses, como a Sumiê, a Shodô e a Etegami, que abordam as técnicas da pintura, do desenho e da caligrafia.

Arranjos florais

Ikebana é a arte da composição floral que surge no Japão a partir do século VII e chega ao Brasil no início dos anos 1930. Originalmente, os arranjos são feitos conforme as tradições e a filosofia japonesas, onde cada elemento traz um significado. No Brasil, a arte ganhou contornos tropicais, agregando a flores e folhagens nativas, mas mantendo o senso de proporcionalidade e de volumetria, conforme a tradição japonesa.

As pessoas interessadas em conhecer mais sobre os arranjos florais podem participar dos cinco workshops de ikebana que acontecem durante o período da mostra. Na sexta-feira, 15 de outubro, das 10h às 12h com as professoras Filomena Kotaka e Célia Almeida; e das 16h às 18h, com a professora Sirlei Oliveira. No sábado, das 13h às 15h, os workshops são comandados pelas professoras Inês Rampon e Célia Gomes; e, das 19h às 21h, com Rodrigo Resende. No domingo, Elder Lima, das 13h às 15h. Cada workshop terá duração de duas horas, com 10 vagas por workshop. Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento. Inscrições no local do evento.

Pintura sobre papel

Sumiê é a arte da pintura utilizando tinta preta sobre o papel branco, sendo que sumi é tinta e significa figura ou pintura em japonês. Também conhecido como a arte do essencial, reúne desenho com elementos de caligrafia onde o artista deve passar sua mensagem de modo resumido e sem equívocos. Na Sumiê todas as cores são representadas pela cor preta e as várias tonalidades do cinza (tinta diluída na água). Alguns autores usam cores em pequena proporção, para enfatizar o desenho. Seu conceito não tem ligação com a pintura praticada no Ocidente.

Para as pessoas interessadas em conhecer mais sobre essa técnica, serão realizados dois workshops de sumiê. O primeiro, na sexta, das 13h às 15h, com as professoras Filomena Kotaka e Carmen Veloso; e o segundo, no sábado, das 16h às 18h, com a professora Filomena. Cada workshop terá duração de duas horas, com 10 vagas por workshop. Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento. Inscrições no local do evento.

Caligrafia

Shodô ou caminho da escrita é a arte da caligrafia japonesa que usa um pincel para “pintar” caracteres individuais, palavras ou poemas curtos. Provêm da caligrafia chinesa e é praticado no estilo antigo, com pincel sobre papel, com tinta sumi (tinta em bastão) e suzuri (ou tinteiro para a diluição da tinta). Sua origem na China remonta ao século I, sendo introduzido no Japão pelo budismo e a partir do século VI tornou-se mais difundida naquele país.

Para ensinar sobre a técnica, o professor Kenzo Cavamura comandará um workshop de shodô no domingo, das 16h às 18h. Serão 10 vagas disponíveis ao público. Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento. Inscrições no local do evento.

Arte postal

Etegami é uma arte japonesa de origem folclórica que significa pintura (Ê) com mensagem (TEGAMI). O conceito se baseia na cultura tradicional de produzir e enviar cartões de Ano Novo, com mensagens positivas. Geralmente, as ilustrações são de objetos do dia a dia – vegetal, fruta ou flor – com uma frase relacionada à figura. Esta arte foi criada nos anos 1960 por Kunio Koike, um artista de caligrafia que quis afastar-se das rígidas tradições japonesas de criação, tais como a imitação fiel dos mestres. Etegami é uma forma de arte mais espontânea, permitindo a apreciação prazerosa do processo de criação. As imagens criadas são simples e utilizam materiais e métodos japoneses antigos que conjugam uma imagem e uma frase.

Para ensinar a técnica, serão realizados dois workshops de Etegami. Na sexta, das 19h às 21h, e no sábado, das 10h às 12h, ambos com a professora Carmen Veloso. Cada workshop terá duração de duas horas, com 10 vagas por workshop. Todos os materiais serão disponibilizados gratuitamente pelo evento. Inscrições no local do evento.

Serviço:

34ª Exposição Anual De Ikebana Sogetsu Brasília

Exposição de arranjos e instalações florais, projeção de vídeos e workshops

Quando | De 14 a 17 de outubro

Visitação | Quinta, das 18h às 22h | Sexta e sábado, das 10h às 22 | Domingo, das 12h às 20h

Onde | Praça Central do Casapark

Entrada | Gratuita

Classificação indicativa | Livre para todos os públicos

Instagram | @casapark