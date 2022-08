Expoagro de Luziânia terá shows de Eduardo Costa, Rio Negro e Solimões e Hugo e Guilherme

Nos dias 11, 12 e 14 de agosto a festa tem entrada gratuita. Hugo e Guilherme faz o show de abertura

Entre os dias 11 e 14 de agosto acontece a Expoagro de Luziânia (GO), uma das maiores festas do Entorno de Brasília, com exposição de máquinas agrícolas e outros veículos, exposição e leilão de animais, praça de alimentação, parque de diversão e além é claro de muitos shows com grandes artistas nacionais e regionais.

Quem comenda a festa de abertura na quinta(11) é a dupla Hugo e Guilherme com entrada gratuita. Na sexta(12) a dupla Rio Negro e Solimões são as estrelas da noite. Já no sábado(13) o cantor Eduardo Costa traz todo o seu romantismo. Para finalizar no domingo(14) a dupla Lucas Reis e Thassio encerram a festa com entrada gratuita.

SERVIÇO

Expoagro de Luziânia

Quando: 11 a 14 de Agosto

Onde: Parque de Exposições de Luziânia(GO)

Horário: 21h

Quanto:

Entrada Gratuita nos dias 11,12 e 14 de Agosto

No dia 13 ingressos a partir de R$ 30

Vendas on-line:

https://sis.furandoafila.com.br//lojanew/form_compra1.asp?tploja=s&eve_cod=2738&usu_id=&pdvWeb=

Lojas Físicas:

Redes Tesoura de Ouro

Reservas de Mesas

Beth 61 99692-9923

Mesa R$ 400 para 4 pessoas

Classificação Livre