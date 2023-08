Expoabra 2023 acontece de 3 a 17 de setembro

Sobem ao palco João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Felipe Araújo, Zezé di Camargo & Luciano e muitos outros artistas

A ExpoAbra está de volta! Unindo entretenimento, tradição, inovação e cultura, a feira acontece entre os dias 3 e 17 de setembro, na Granja do Torto, com shows de grandes artistas nacionais, entre outras atrações.

Sobem ao palco João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Felipe Araújo, Zezé di Camargo & Luciano e muitos outros artistas.

Uma das atrações mais aguardadas da ExpoAbra é sua extensa exibição de animais. Com foco em diferentes raças e espécies, os visitantes terão a oportunidade única de testemunhar os melhores espécimes do reino animal. A programação dedicada a toda a família contará ainda com parque de diversão, mini fazendinha, expositores/stands comerciais, arena de sabores (gastronomia), e muito mais.

Os ingressos são vendidos pelo site Ingresse: https://www.ingresse.com/expoabra-arena

Serviço

Expoabra 2023

Datas: De 3 a 17 de setembro de 2023

Local: Granja do Torto

Programação completa em https://www.instagram.com/expoabra/

Ingressos: https://www.ingresse.com/expoabra-arena

Pontos físicos: Óticas Diniz e Lig Celular