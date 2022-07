Expoabra 2022 abre vendas a partir de 5 de julho

Line up conta com atrações nacionais, como a dupla sertaneja Maiara e Maraísa e o rapper Hungria. Evento será realizado na Granja do Torto

A capital federal volta a receber a Exposição Agropecuária de Brasília (Expoabra), na Granja do Torto, entre 6 e 18 de setembro. Em meio a inúmeras atividades, destaque para os shows musicais, com várias atrações já confirmadas, e para um rodeio internacional, pela primeira vez realizado na capital do país. Para garantir os ingressos com antecedência, é só acessar o Sympla a partir desta terça-feira (5).

A programação musical começa em 09 de setembro com João Gomes, os Piseiros, Tarcísio, Marcynho e Vitor Fernandes. No dia seguinte, sobem ao palco Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Murilo Huff e Dj Seven. Já em 16 de setembro é a vez de Wesley Safadão, Diego e Vitor Hugo e Zé Felipe. Entre 15 e 17 de setembro, começam as atividades do rodeio, com exibições e competições. E, para encerrar a festa de forma grandiosa, uma super noite musical com Hugo e Guilherme, Maiara e Maraísa e Hungria.

Todas as demais atrações da Expoabra serão abertas ao público, gratuitamente. Serão diversos conteúdos para quem deseja adquirir novos conhecimentos e ficar por dentro das novidades tecnológicas do setor agropecuário. Energia renovável e sustentabilidade, demanda e mercado da carne de cordeiro, melhoramento genético e a cadeia leiteira, a cafeicultura no Cerrado, fruticultura de clima temperado, produção e mercado, esportes equestres sob a ótica do bem estar animal são alguns dos temas que serão abordados em palestras e promovidos em stands.