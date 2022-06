Expo Impacto traz palestras sobre negócios e meio ambiente para quem busca novas formas de empreender

Organizado pela Associação Amigos do Futuro, o evento acontece no Eixo Cultural Ibero-Americano entre 23 e 26 de junho

Cada vez mais as empresas buscam formas de trabalhar de maneira mais ecológica, contaminando menos, mas também mantendo os seus lucros. O chamado Empreendedorismo Sustentável, negócio que se preocupa com o meio ambiente, tem se tornado um atrativo para os empresários, mas muitos não sabem como começar ou investir nesse tipo de empreendimento.

Pensando nisso, durante os dias 23 a 26 de junho, o Expo Impacto vai trazer palestras, rodas de conversa, oficinas e estandes buscando integrar a comunidade, o ecossistema de inovação e empreendedores, com impacto social para compartilhar conhecimentos sobre o empreendedorismo sustentável.

Organizado pela Associação Amigos do Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Expo Impacto vai trazer para o Distrito Federal empresários e especialistas do DF para conectar ideias, buscar novos caminhos e inspirar atitudes ecológicas nos empresários brasilienses.

Além de palestras e rodas de conversa, a Expo Impacto vai trazer stands de empresas do segmento de impacto voltadas para a ecologia, ecoturismo, empreendedorismo responsável e reciclagem.

Destaques da programação

Serão ao todo dez encontros, com grandes nomes do mercado. Paulo Sá, economista com MBA pela London Business School (UK), abre o evento, às 10h30, falando sobre Economia x Impacto social. Ainda no primeiro dia, Patricia Mazoni, profissional nas áreas de mobilização social, educação ambiental, e ecoturismo, e Gustavo Sá, produtor de eventos, falam às 17h sobre o impacto social de eventos sustentáveis.

Já no segundo dia, o destaque é para a palestra “Encontro de Artesanato sustentável e de impacto social”, liderada por Edinar Valeriano Gomes, artesã brasiliense com mais de 30 anos de experiência, às 14h30. No sábado, 25, às 17h, o Barba Rogério, responsável pelo projeto Barba na Rua, que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas do DF, comanda a palestra sobre Projetos Sociais.

Para encerrar o evento, as pautas de Sustentabilidade e Racismo são discutidas em duas palestras, a primeira comandada por Rejane Pieratti, especialista em projetos de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, às 14h30, e a segunda por Juvenal Araújo, ex-Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, às 17h.

Para participar, os interessados devem fazer um credenciamento pelo formulário disponível no Link, que acontecerá no Eixo Cultural Ibero-Americano, com palestras começando às 10h e terminando às 22h.

Serviço

Expo Impacto

Quando: 23 a 26 de junho

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Inscrições: Link

Entrada gratuita

Programação

23/06

10h30 – “Economia x Impacto Social”, Paulo Sá

14h30 – “Artesanato Sustentável”, Edinar Valeriano Gomes

17h – “Eventos sustentáveis e de impacto social”, Gustavo Sá e Patricia Mazoni

24/06

14h30 – “Encontro de Artesanato sustentável e de impacto social”, Edinar Valeriano Gomes

17h – “Empresas de impacto”, SEBRAE DF

25/06

10h30 – “Sustentabilidade”, Rejane Pieratti

14h30 – “Racismo e Discriminação Social”, Juvenal Araújo

17h – “Ações Sociais”, Projeto Barba na Rua

26/06

14h30 – “Sustentabilidade”, Rejane Pieratti

17h – “Racismo e Discriminação Social”, Juvenal Araújo