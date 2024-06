Evento gratuito vai celebrar o dia mundial do rock em Brasília

O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. E a capital federal vai celebrar em grande estilo nos dias 12, 13 e 14 de Julho o evento “Dia Mundial do Rock Brasília” no estacionamento 02 do Parque da Cidade, com entrada gratuita.

Reunindo bandas icônicas, feira de artesanato, encontro de carros antigos e motociclistas e praça de alimentação. O evento tem a realização do Instituto AECEC e apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Shows com Biquini, Camisa de Vênus, Matanza Ritual, Piano Rock com Glaucio Cristelo, Rock Beats, Plebe Rude e muitas outras, prometem uma verdadeira maratona de rock para todas as gerações.

Os ingressos já estão disponíveis para ser retirados através do site Sympla.

Dia Mundial do Rock Brasília

Quando : 12, 13 e 14 de julho

Onde: Estacionamento 02 do Parque da Cidade.

Horário: a partir das 14h

Ingressos: Entrada gratuita

Link para retirada:

https://www.sympla.com.br/evento/dia-mundial-do-rock-brasilia/2524748?referrer=l.instagram.com