Evento de inovação e tecnologia traz líderes das maiores empresas do mundo a Brasília

Líderes de gigantes como Meta, Amazon, TikTok, Uber, Ifood, Toyota, AirBNB, Itaú, Nubank e Embraer estarão presentes

Amantes da tecnologia e da inovação não podem perder a maior experiência imersiva de futuro que acontecerá em Brasília. Representantes das maiores empresas nacionais e internacionais debaterão temas que preocupam e desafiam a sociedade do século XXI. É o Brasil Global Summit 2023, que trará à capital federal líderes que estão realmente mudando o mundo para melhor. O evento acontece no dia 30 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Para quem respira tecnologia e inovação e quer fazer networking de alto nível, não há melhor oportunidade. Palestras serão realizadas durante todo o dia, ministradas por quem entende de sucesso. Líderes de gigantes como Meta, Amazon, TikTok, Uber, Ifood, Toyota, AirBNB, Itaú, Nubank e Embraer vão mostrar que o futuro já chegou. Eles compartilharão suas experiências, conquistas, desafios e oportunidades, oferecendo uma visão aprofundada do que é necessário para se destacar no mundo corporativo em constante evolução.

Mais de 40 palestrantes promoverão uma rica troca de ideias em 12 painéis, abordando temas cruciais para o ambiente de negócios moderno, desde inovação disruptiva a sustentabilidade. Com essa iniciativa, o Brasil Global Summit busca impulsionar a economia, incentivar a inovação e a tecnologia, promover a sustentabilidade, desenvolvimento social, capacitação e educação, diversidade e inclusão e formação de políticas públicas.

Rodrigo da Luz, um dos organizadores voluntários do evento, enfatiza: “O Brasil Global Summit tem como objetivo destacar o que temos de melhor no Brasil. Contrariando o ditado de que “somos o país do futuro”, como afirmamos há décadas. Esse futuro já chegou e será revelado no dia 30 de novembro no Ulysses Guimarães”

Empresários dos mais diversos setores, entusiastas do mundo dos negócios, profissionais liberais, executivos, empreendedores, gestores, jovens profissionais e estudantes já se antecipam para garantir lugar no Brasil Global Summit 23. Os ingressos são limitados. Por isso, não há tempo a perder. Garanta já o seu ingresso e faça parte da vanguarda da inovação e tecnologia no Brasil!

Serviço:

Brasil Global Summit 2023

Dia: 30 de novembro

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: das 8h às 18h

Ingressos: www.brasilglobalsummit.com