Evento aberto à comunidade debate a violência no Brasil

Encontro será realizado no Ceub e transmitido pelo canal do YouTube da universidade

Nesta quarta-feira (31), o Centro Universitário de Brasília (Ceub) promove debate sobre o problema da violência na sociedade brasileira. Com o tema: “Como mudar as regras desse jogo?”, o encontro acadêmico contará com a presença das juristas Profª. Me. Nara Ayres Britto; Profª. Me. Patrícia Jobim; Profª. Me. Naiara Martins; Prof. Dra. Aléssia Chevitarese. O evento, aberto à comunidade, será transmitido pelo canal do YouTube do Ceub.

A iniciativa abre o semestre letivo do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais da Pós-graduação do Ceub (CBEC). Os docentes irão abordar a interpretação da lei sob a perspectiva do Direito Penal e a importância da análise do Direito decisões judiciais em crimes de violência. O encontro também irá acolher novas propostas acerca do assunto.

Sobre o CBEC Universitário

Mensalmente, o Ceub reúne alunos e professores do curso de Direito para debater temas relevantes vivenciados pela sociedade brasileira. Nomeado de Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais da Pós-graduação do Ceub, o encontro aponta soluções e reflexões acerca da legislação do país.

Serviço:

CBEC Universitário: “A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?“

Data: 31 de agosto de 2022

Horário: 11h30 às 13h

Formato: online, aberto ao público

Link da transmissão: https://youtu.be/WlQz-eN7sTE