Estupenda Trupe de Brasília leva oficina gratuita para São Sebastião neste final de semana

O grupo com 16 anos de história irá oferecer aulas de teatro e reinserção social na região administrativa.

Em sua terceira edição, o projeto TEAR (Troca de Experiências Artísticas e Reinserção) promete mais uma vez levar educação, ressignificação e reinserção de jovens em conflitos com a lei na sociedade por meio da arte. A iniciativa autoral da Estupenda Trupe de Brasília surgiu em 2012 e, nessa edição que começou no segundo semestre do ano passado, a região de São Sebastião foi a beneficiada.

Agora com um novo modelo para 2022, os artistas e arte-educadores Tiago Venusto – hoje o diretor da Cia. – Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Lucorina (da Trupe) voltam a realizar oficinas gratuitas no Campus do IFB (Área Especial 2 – s/n – São Bartolomeu) de São Sebastião. Nos dias 29 e 30 de janeiro, sábado e domingo, poderá ter acesso ao Método do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal (1931-2009), e ter aulas com os diretores/atores da companhia. Tudo isso de graça.

Para participar basta se inscrever por meio do e-mail: [email protected], com o assunto: “Quero Participar do TEAR”. Sempre das 10h às 17h. Não é necessário ter tido contato prévio com o Teatro. Livre para todos os públicos.

Foto/Reprodução

Sobre a Estupenda Trupe de Brasília

Com 16 anos de história e considerada por levar arte para escolas, teatros, presídios de Brasília e do Brasil de modo a promover a ressocialização, igualdade e educação por meio da arte, a Estupenda Trupe de Brasília ficou consagrada pelo seu trabalho autoral de arte-educação e integração.

O grupo já conta com dezenas de espetáculos, iniciativas e espetáculos autorais como ‘Nó Na Garanta’, esta peça premiada que fala sobre bullying e conflitos de modo a promover a reflexão. Eles também tiveram destaque pelo projeto autoral TEAR (Troca de Experiências Artísticas e Reinserção) que chegou em 2021, mesmo em um ano de pandemia, com a missão de levar arte para adolescentes em conflito com a lei e seus familiares. A iniciativa volta agora em 2022 e passará ainda pela região de Brazlândia neste semestre.

“Criamos o TEAR tendo como base a Metodologia do Tetro do Oprimido. Augusto Boal (1931-2009) aliava o teatro a ações socioeducativas. Tivemos várias experiências marcantes com os adolescentes e seus familiares. Acreditamos no poder de transformação social por meio da arte. Transformando a nossa realidade conseguimos transformar quem está ao nosso redor. E, nestes anos, vimos adolescentes sem perspectivas, marginalizados ou sem família, ou com pai ou mãe traficantes, que precisavam desta ressignificação”, destaca o diretor Tiago Venusto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E dentro das oficinas, os alunos serão incentivados a pintar, atuar e, principalmente, a se reconectar pela potência transformadora da arte.

“Nós começamos no último final de semana (8 e 9 de dando aula para os professores/as. Nossa oficina foi muito rica. Formamos um grupo só de mulheres e o tema da cena fórum falou desse machismo sutil que as mulheres enfrentam a cada dia. Do marido que não divide os afazeres domésticos e da mulher que é mãe, trabalha e ainda precisa cuidar da casa. Todas as mulheres se identificaram muito. É importante identificarmos este lugar do opressor/oprimido. É rico para os professores até na forma de repensar como transmitir o conteúdo dentro das salas de aula. Ficamos muito felizes e sempre aprendemos muito também”.

A 3ª edição do Tear conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). Apoio: Sesc Garagem, Centro do Teatro do Oprimido e IFB – São Sebastião.

TEAR 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 29 e 30 de janeiro de 2022

Local: Campus do IFB (Área Especial 2 – s/n – São Bartolomeu) de São Sebastião

Horários: 10h às 17h

Gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dúvidas e inscrições no e-mail: [email protected] ou via direct do Estupenda Trupe no Instagram: @estupendatrupe

Site: www.estupenda.net