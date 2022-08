Estilos do Rock se encontram no palco do O’Rilley, nesta quarta (3)

Querela, Zênit, Fuga Metal e o DJ Razec são as atrações do Alto Volume no Quarta Autoral

Grunge, Stonner Metal, Indie e Rock Nacional autorais se encontram no palco do Alto Volume no O’Rilley da 409 Sul, nesta quarta-feira (3). As bandas Querela, Zênit, Fuga Metal e o DJ Razec se apresentam em mais uma noite de muito Rock no Quarta Autoral.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Querela é uma dessas sucessoras da boa música e que enxerga além do quadradinho. A banda que mistura o pós-Grunge e o Stoner Rock lançou no início do ano seu primeiro single em inglês, “Submission” e já chama a atenção pela qualidade sonora colocada no trabalho.

Fuga Metal segue a mesma linha com o seus timbres poderosos e um vocal de fazer rochas rolarem.

Para contrabalancear, as duas bandas terão o Indie da Zênit e DJ Rezec, que dará continuidade a noite que promete ser de muita qualidade para quem procura novas bandas.

“Não temos como descrever a alegria que tem sido as Quartas Autorais no O’Rilley. O sucesso de público, o trabalho bem feito pelas bandas. Elas chegam aqui com um nicho e ao misturar seus públicos a carteira de fã aumenta ainda mais. Não dá para negar que um novo movimento do Rock de Brasília aos moldes dos anos 1980 está nascendo, agora com uma pegada mais moderna”, comemora Cezar Degraf (Vontana) produtor e idealizador do Alto Volume.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Querela, Zênit, Fuga Metal e o DJ Razec

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 3 de agosto

Horário: 20h

Entrada: R$ 20