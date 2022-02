Espetáculo Pedra(p)Arida apresenta tema tocante sobre a opressão feminina

Solo da atriz Camila Guerra estreia em Brasília em março no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

A violência física e psicológica – gaslighting, a dor, os amores e desamores, sabores e dissabores, a objetificação e a opressão contra as mulheres são temas expostos em cena de maneira visceral e reflexiva. No palco, uma mulher (Camila Guerra) dá vida a vários contextos de opressão ao sexo feminino e celebra a existência do gênero destacando a ancestralidade e as lutas que permeiam o “ser mulher” neste mundo.

Inspirada no livro Syngué Sabour, do escritor franco-afegão Atiq Rahimi, e no filme intitulado em português A Pedra da Paciência, também dirigido pelo autor, a atriz brasiliense Camila Guerra resolveu, em 2017, pegar como mote essas obras para estudar a fundo o universo feminino, suas nuances, seus medos, suas glórias, ânsias, repressões.

O resultado, que contou com intensos meses de trabalho e reflexões em parceria com o diretor e coreógrafo brasiliense Édi Oliveira e com a dramaturga Ana Flávia Garcia, será apresentado, agora, na peça de dança-teatro intitulada Pedra(p)Arida. O espetáculo terá estreia presencial no dia 18 de março, sexta-feira (somente para convidados), no Teatro Galpão do Espaço Cultural Renato Russo (508 sul). Nos dias 19 e 20 do mês, sábado e domingo, será aberto ao público no local. Sessões sempre às 20h. Ingressos: R$ 10 (meia-entrada). Não recomendado para menores de 18 anos. Informações: Instagram: @pedraparida.

No filme A Pedra da Paciência, passado no Afeganistão destruído pela guerra, uma mulher conta seus sofrimentos, sonhos, desejos e segredos para seu marido, um herói de guerra que está em coma. Com esse desabafo, ela tenta encontrar um caminho para recomeçar a vida.

Tendo como mote inicial o longa, Pedra(p)Arida ganhou várias dimensões e profundidades que fizeram a atriz e equipe refletirem sobre as dores, repressões ao gênero feminino desde sua existência.

No palco, o público poderá presenciar estes recortes reflexivos e poéticos, que colocam em evidência essa mulher oprimida/objetificada cheia de sonhos e desejos de se libertar. Em cena, os objetos se ressignificam constantemente, de modo a sugerirem metáforas, símbolos e imagens pungentes, duras e poéticas que fazem com que os desdobramentos temáticos desaguem uns nos outros.

