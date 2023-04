Espetáculo musical “A Bela e a Fera” volta a Brasília

Musical que já encantou mais de 200 mil pessoas ao redor do Brasil se apresenta no Teatro Unip, em 22 de abril

A superprodução musical “A Bela e a Fera” volta à capital federal para duas apresentações no Teatro Unip, em 22 de abril. Baseada no clássico dos contos de fadas e escrito por Madame de Beaumont, no século XVIII, a fábula conhecida em todo mundo, será interpretada por um elenco de 20 atores, cantores e bailarinos. Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital.

Em uma hora e meia de espetáculo, além da interpretação, o musical ganhará grandiosidade com efeitos especiais, 115 figurinos, e tecnologia 4D que permite à plateia uma imersão especial na história.

A montagem do espetáculo é assinada pelo diretor geral Bruno Souza, com direção de cena de Manuela Littiérry, coreografias de Gabriela Evangelista, direção musical do Maestro Ettore Veríssimo e adaptação de texto de Lucas Cavalaro. A produção local é da Oh Artes.

Sobre o conto de fadas

A icônica obra de “A Bela e a Fera” revela a história de Bela, uma inteligente jovem que vive em uma pequena aldeia e se diferencia dos demais por uma natureza e personalidade únicas. Seu pai, Marcel, é um inventor nada talentoso, porém muito esforçado que perdeu toda sua fortuna ao longo dos anos. Bela é cortejada por Gaspar, o jovem caçador da aldeia que pretende se casar com ela. Mesmo sendo desejado por todas na aldeia, Bela não retribui o interesse, pois acha Gaspar uma pessoa primitiva.

Quando seu pai decide viajar para apresentar uma de suas invenções em uma famosa feira de inventores, Bela pede para que ele traga uma rosa que encontrar em seu caminho. Marcel segue viagem e se perde em meio a floresta, buscando abrigo em um castelo abandonado, onde coisas sinistras acontecem. Uma Fera monstruosa surge em meio a folhagem e captura o velho, tornando-o seu prisioneiro.

Ao receber a trágica notícia, Bela decide embarcar em uma grande aventura pela floresta para salvar seu pai e acaba o libertando, ficando cativa em seu lugar. Neste lugar encantado, a jovem descobre que os moradores do castelo foram transformados em objetos que falam, dançam e até cantam. Todos os seres percebem que o encontro entre Bela e Fera pode ser a grande chance de um terrível feitiço ser quebrado, mas isso só acontecerá se a Fera amar alguém, verdadeiramente, e tiver este amor retribuído. E cada minuto conta: quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço se estenderá eternamente…

Serviço:

Musical “A Bela e a Fera”

Data: 22 de abril (sábado)

Horários: 15h30 e 17h30

Local: Teatro UNIP – 913 sul

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Classificação Indicativa: Livre